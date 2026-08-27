Diogo Moreira chega a Aragón buscando um resultado melhor que a desafiadora etapa de Silverstone no início do mês. Mas o brasileiro, que faz seu ano de estreia na MotoGP, revelou que a Honda terá novidades para sua moto neste fim de semana.

O piloto da LCR chega ao MotorLand ainda com dúvidas sobre seu futuro na MotoGP, se terá a tão sonhada promoção para a equipe oficial da Honda em 2027 ou se segue na satélite. Por enquanto, ele segue contente com seu trabalho.

"Eu creio que estou fazendo meu trabalho, e estou fazendo isso bem", disse na coletiva pré-GP. "Sei que posso fazer mais, mas, no momento, com a moto que temos, não podemos fazer muito mais. Há alguns finais de semana em que estaremos lutando pelo top 5, top 6. E em outros estaremos lutando pelo top 12. Depende muito da pista, de como está a moto. Para um primeiro ano, acredito que estou indo bem. Estou dando o meu melhor. Não há mais".

Uma questão levantada por Diogo é a oscilação de performance da Honda ao longo das etapas, e ele afirma que não pode mais usar a desculpa de ser novato, mas ressalta que nem sempre terá bons finais de semana.

"A desculpa sobre ser novato não cabe mais, isso é verdade. No começo da temporada sim, temos que evoluir pouco a pouco. Mas agora mesmo, acredito que já conheço bastante a moto. Sim, faltam detalhes, mas ser novato não é mais uma desculpa, acho que já estou em alto nível. Mas é o que disse: há semanas em que estarei bem, outras que estarei sofrendo".

Para este fim de semana, Diogo acredita que Aragón pode favorecer a Honda, mas revelou que a marca trouxe novidades para a etapa.

"É uma boa pista. E chego tranquilo, acredito que isso me ajudará a ir bem. Eu gosto desse circuito, é um asfalto com muita aderência, o que ajuda. Circuitos à esquerda sempre me beneficiam. Nunca entendi muito bem, é mais uma questão de feeling. Tenho a impressão de que amanhã vou conseguir ir rápido"

"Estamos testando coisas e tentando melhorar. Amanhã devemos sair com uma moto muito diferente, para não ficarmos andando em círculos. Viemos de algumas corridas em que sempre estivemos no top 10, top 12, então amanhã eu quero ir bem. Como disse, é uma moto bastante diferente".

"Pode ser que eu vá bem, ou pode ser que eu vá mal. Mas temos que estar as coisas. Não temos nada a perder, vamos ver o que vamos encontrar. Estamos buscando aderência e estabilidade em cima da moto, algo que faltou em Silverstone".

Um dos grandes problemas de Diogo em 2026 tem sido o consumo de pneus, o que leva a um ritmo comprometido na parte final das corridas de domingo. Ele comentou sobre essa questão.

"Eu acredito ser possível fazer mais. Nos domingos, se eu forçar mais no início, depois não tenho mais [pneu]. Então eu tenho que conservar demais. Estou a corrida inteira dando um ‘gás médio’. Porque, se não, não chegamos ao final. No sábado eu consigo ir melhor, quase sempre entre os primeiros. No domingo, com meu peso e minha altura, não consigo fazer muito mais".

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