Após Marc Márquez conquistar seu oitavo título da MotoGP, Diogo Moreira revelou que esteve com o espanhol na recuperação do acidente de 2020 em Jerez, quando Marc lesionou gravemente seu braço direito.

“Não posso dizer muito, porque, para mim, ele é o maior de todos os tempos”, começou Moreira ao site oficial da MotoGP, após o título do espanhol da Ducati. “Eu diria que, depois da queda que ele sofreu em 2020, o retorno...”

“Naquele momento, quando ele estava em casa, lesionado, eu estava com ele, e ele se encontrava em uma situação muito difícil. Ele não estava gostando nada disso, e conseguir um retorno como esse é extremamente difícil”.

Outra cena notada pelo público foi a de Moreira parabenizando o amigo e rival de pista após a conquista do título em Portugal.

“Eu disse a ele: ‘Você só precisa aproveitar esse momento, porque, para mim, você é o maior da história da MotoGP’", continuou o brasileiro da LCR. "Então, estou muito feliz por ele e feliz porque disputei algumas corridas com ele. Esse era o meu sonho, e nós conseguimos".

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