Único piloto a ter guiado mais de uma vez no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, Diogo Moreira fez uma análise sobre quais são os melhores pontos do traçado do GP do Brasil de MotoGP deste fim de semana (e os mais desafiadores) e como que os pneus podem ser um fator determinante para o resultado.

Além de ter pilotado em Goiânia antes de ir para a Europa, Diogo foi uma das estrelas do evento de lançamento do GP do Brasil em março do ano passado, em meio à reforma do circuito. Agora, um ano depois, ele comparou o que viu em 2025 com o que encontrou nesta semana.

"Mudou bastante", disse o brasileiro, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Do último evento que a gente fez até o dia de hoje, acho que vai fazer um ano. Mudou muito. Estou bem contente com o trabalho que o pessoal fez aqui no circuito".

"Foram poucos dias, então acho que eles fizeram um bom trabalho. Jogaram asfalto, a pista é muito mais bonita do que era antes, então estou com muita vontade de sair amanhã para a pista".

Moreira ainda projetou quais devem ser os melhores pontos de ultrapassagem do circuito de Goiânia:

"Os setores 1 e 2 serão bem difíceis de ultrapassar, como são curvas muito rápidas, vai ser bem difícil, mas os setores 3 e 4 serão bem legais. Acho que a gente vai ter oportunidade de poder ultrapassar e ainda mais nas últimas voltas, vai ser um ponto bem especial da pista. Então a gente amanhã tem que limpar um pouquinho a pista e ver como vai melhorando a aderência da pista".

Uma das preocupações das equipes está no desgaste de pneus, projetado para ser similar ou mesmo superior ao que foi visto na Tailândia na etapa de abertura do campeonato, tendo sido o grande pesadelo dos pilotos na prova.

Com o GP do Brasil sendo a prova com mais voltas no calendário de 2026 (31 no domingo e 15 na sprint), Moreira acredita que os pneus podem ser um fator determinante para o resultado deste fim de semana.

"Por isso que a Michelin trouxe um pneu um pouquinho mais duro, a gente tem três opções de pneus nesse fim de semana, então a gente tem que prestar bem atenção nessa questão e com certeza vai ser o maior problema do fim de semana".

"A gente tem que preparar bem o fim de semana e preparar muito bem a corrida do domingo. 31 voltas, vai ser uma corrida muito longa e difícil de entender e acho que a sprint também vai ser uma corrida interessante de fazer, temos 15 voltas na sprint, então deve ser uma prova bem legal também".

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

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