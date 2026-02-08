MotoGP: Moreira revela o que aprendeu com Marc Márquez
Piloto brasileiro deu suas primeiras voltas na categoria rainha em Sepang
Diogo Moreira completou um bom segundo contato com a MotoGP em Sepang, segundo sua avaliação. O atual campeão da Moto2 estreou-se na classe rainha no teste pós-temporada em Valência e, na Malásia, completou um total de seis dias de testes. O brasileiro revelou o que conseguiu aprender com Marc Márquez nesses dias.
Em entrevista à DAZN, ele deu alguns detalhes sobre seu teste em Sepang: "É uma moto nova. Ainda estou um pouco tenso. Não consigo ter o 'flow' que quero. As MotoGP têm muita potência, é preciso levantar a moto muito cedo e conduzi-la com o acelerador. As curvas muito longas são as que me custam mais, mas é na frenagem que ganho e me saio muito bem".
E quando questionado se tinha tomado algum piloto como referência, Moreira não apontou outro que não fosse o atual campeão de MotoGP:
"Diria que o de Marc Márquez. Quando praticamos saídas, no final temos de fazer a volta completa, e eu coloquei-me atrás dele. Ele certamente não estava forçando ao máximo, e eu estava. Acima de tudo, vi que ele muda muito as linhas que eu fazia e as que [realmente] tenho que fazer", concluiu.
