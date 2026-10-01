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Brasileiro corre pela primeira vez em Motegi como piloto Honda em fim de semana onde se espera que montadora defina seu destino para 2027

Guilherme Longo Rachit Thukral
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira revelou nesta quinta-feira (01) pré-GP do Japão de MotoGP que realizou uma pequena cirurgia no punho para a remoção de um pino, mas confirmou que não sente dores da operação e que vê a etapa deste fim de semana, correndo na casa da Honda, com grandes expectativas.

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O brasileiro chega a este fim de semana sob a expectativa de que a Honda finalmente trará à tona seu destino para 2027. Todos os 22 pilotos do grid do próximo ano já são conhecidos, mas resta sabermos quem ficará com as vagas na equipe oficial e na LCR entre ele e David Alonso.

Porém, antes mesmo de Moreira ser questionado sobre isso, o brasileiro surpreendeu ao chegar na sala de imprensa com um curativo na mão esquerda, o que ele revelou ser resultado de uma pequena cirurgia feita após o teste no Red Bull Ring.

 

"Eu fiz uma pequena cirurgia", disse em coletiva com jornalistas. "Removi um pino [do punho]. Mas estou bem, perfeito".

Na sequência, Moreira foi questionado sobre suas expectativas para o GP do Japão, o primeiro como piloto Honda.

"É o GP de casa para a Honda, então claro que estou animado. Estou animado para iniciar o fim de semana. Vamos ver, no ano passado Mir estava muito rápido aqui, foi segundo na classificação e pódio na corrida. Vamos ver, eu preciso curtir esse fim de semana", disse o brasileiro, que negou sentir pressão extra ao correr em Motegi representando a marca.

Moreira acredita que dois fatores serão cruciais para a performance da RC213V neste fim de semana: o clima e o novo asfalto da pista. O piloto da LCR citou a importância de poder contar com a presença do piloto de testes da Honda, Takaaki Nakagami, como wild card, após o piloto japonês ter andado em Motegi pós-recapeamento.

"Agora, precisamos esperar amanhã de manhã [no TL1] para ver onde estamos. E, depois disso, vamos pensar no restante do fim de semana. Mas, com certeza, o top 10 é necessário. Temos que trabalhar e lutar nesta etapa", finalizou o brasileiro.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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