MotoGP: Moreira revela pequena cirurgia pré-GP do Japão e diz que top 10 "é necessário" em Motegi
Brasileiro corre pela primeira vez em Motegi como piloto Honda em fim de semana onde se espera que montadora defina seu destino para 2027
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira revelou nesta quinta-feira (01) pré-GP do Japão de MotoGP que realizou uma pequena cirurgia no punho para a remoção de um pino, mas confirmou que não sente dores da operação e que vê a etapa deste fim de semana, correndo na casa da Honda, com grandes expectativas.
O brasileiro chega a este fim de semana sob a expectativa de que a Honda finalmente trará à tona seu destino para 2027. Todos os 22 pilotos do grid do próximo ano já são conhecidos, mas resta sabermos quem ficará com as vagas na equipe oficial e na LCR entre ele e David Alonso.
Porém, antes mesmo de Moreira ser questionado sobre isso, o brasileiro surpreendeu ao chegar na sala de imprensa com um curativo na mão esquerda, o que ele revelou ser resultado de uma pequena cirurgia feita após o teste no Red Bull Ring.
"Eu fiz uma pequena cirurgia", disse em coletiva com jornalistas. "Removi um pino [do punho]. Mas estou bem, perfeito".
Na sequência, Moreira foi questionado sobre suas expectativas para o GP do Japão, o primeiro como piloto Honda.
"É o GP de casa para a Honda, então claro que estou animado. Estou animado para iniciar o fim de semana. Vamos ver, no ano passado Mir estava muito rápido aqui, foi segundo na classificação e pódio na corrida. Vamos ver, eu preciso curtir esse fim de semana", disse o brasileiro, que negou sentir pressão extra ao correr em Motegi representando a marca.
Moreira acredita que dois fatores serão cruciais para a performance da RC213V neste fim de semana: o clima e o novo asfalto da pista. O piloto da LCR citou a importância de poder contar com a presença do piloto de testes da Honda, Takaaki Nakagami, como wild card, após o piloto japonês ter andado em Motegi pós-recapeamento.
"Agora, precisamos esperar amanhã de manhã [no TL1] para ver onde estamos. E, depois disso, vamos pensar no restante do fim de semana. Mas, com certeza, o top 10 é necessário. Temos que trabalhar e lutar nesta etapa", finalizou o brasileiro.
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