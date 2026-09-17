A novela está perto do fim? Diogo Moreira revelou que já sabe por qual equipe da Honda correrá na temporada 2027 da MotoGP, e diz estar "contente" com a decisão tomada pela marca japonesa.

Na chegada do Mundial ao Red Bull Ring, já sabemos a identidade de todos os 22 pilotos do grid de 2027. Porém, a Honda ainda não anunciou oficialmente os destinos de Moreira e David Alonso: um estará na equipe oficial ao lado de Fabio Quartararo e outro correrá com Johann Zarco na LCR.

E enquanto o público segue com a dúvida no ar, Moreira revelou nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa pré-GP da Áustria, que já sabe onde estará em 2027, ao ser questionado se saberia quando a decisão seria anunciada:

"Bem, no fim do dia, não nos deram uma data, não falaram nada. Eu acho que pode sair algo no Japão, porque né, Honda, Japão… Eu acho que vai sair algo por ali. Eu já sei onde vou correr... Então é isso".

A fala de Diogo não passou despercebida pelos jornalistas, que questionaram se ele ficou satisfeito com as decisão da Honda, ao que o brasileiro respondeu: "sim, estou contente".

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