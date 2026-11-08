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MotoGP: Moreira revela que lesão no cotovelo levou ao abandono no Catar

Brasileiro precisou abandonar a prova ao sentir que estava perdendo força no braço

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira não teve um bom fim de semana no GP do Catar de MotoGP. Após dificuldades na sexta e no sábado, o brasileiro precisou abandonar a prova deste domingo devido a uma antiga lesão.

Leia também:

Moreira vinha na zona de pontos da prova deste domingo mas, na reta final da prova, acabou levando a moto de volta aos boxes para abandonar.

Após o fim da corrida em Losail, Moreira revelou que uma lesão antiga no cotovelo foi a razão pelo término precoce na prova deste domingo.

"No ano passado, eu sofri uma lesão no cotovelo e, por mais que tenha recuperado totalmente, ocasionalmente eu ainda sinto alguma dor nessa região. Esse circuito tem uma demanda física muito particular, com muitas curvas para a direita, o que tornaram as coisas mais difíceis para mim".

"Eu precisei abandonar porque senti que estava perdendo a força no meu braço. É apenas uma questão de tirar um tempo para descansar, mas estarei bem para Portimão".

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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