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Indefinição do paddock preocupa o brasileiro sobre a corrida do próximo fim de semana

Guilherme Longo Oriol Puigdemont
Editado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Apesar do fim de semana da MotoGP ser do GP da Malásia, as atenções (e preocupações) do paddock se voltam já para a próxima etapa, o GP do Catar, cujas atividades começam em apenas sete dias. E, para o brasileiro Diogo Moreira, a indefinição sobre a prova e a falta de garantias em torno da segurança da categoria o preocupam.

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O GP do Catar segue marcado para o próximo fim de semana, com atividades de pista marcadas para os dias 06 a 08 de novembro. Porém, com o conflito no Oriente Médio ainda em andamento, o paddock vem mostrando uma preocupação crescente com a manutenção da prova, apesar dos pilotos se mostrarem resignados com a viagem.

Mesmo assim, os pilotos se reuniram para cobrarem uma série de garantias da categoria em termos de segurança.

Na coletiva pré-GP da Malásia deste fim de semana, o brasileiro Diogo Moreira expressou suas preocupações com a prova.

"A ida para o Catar está confirmada, mas nunca se sabe até estarmos lá. Eu ficarei aqui [na Malásia] até o último momento".

"Falando apenas sobre vontade própria, estou gostando muito de andar com a moto da MotoGP, então fazer mais uma corrida é algo que me agrada. Mas com a situação atual, todo mundo dizendo que quer ir, não quer ir, que sim, que não, isso me deixa receoso".

"Mas não posso dizer que não vou. Existem outros fatores por trás que podem complicar, não somente eu, mas equipe, marca, todo mundo".

Falando sobre a prova deste fim de semana, o brasileiro mostra uma tranquilidade maior que no restante do campeonato, já que teve a oportunidade de guiar a moto da MotoGP em Sepang durante os testes de pré-temporada.

"Foram seis dias [de testes em Sepang]. Nos últimos três eu já estava esgotado. Mas estou ansioso para ver a evolução [em comparação ao início do ano]. Além disso, temos toda a configuração e os dados prontos. Estamos no jeito para começar".

"Agora, precisamos ver em que pé estamos. Como sempre, preciso fazer o TL1 e depois veremos. Com certeza o objetivo é ficar no top 10 - como sempre - e é uma meta realista. No fim das contas, temos que aproveitar o fim de semana e trabalhar visando o domingo".

Questionado se ele nota uma melhora da Honda desde sua passagem anterior pelo circuito, o brasileiro deu uma sinalização positiva.

"Houve uma grande evolução. Sem dúvidas, melhorei minha forma de guiar a moto. De modo geral, acredito também que a Honda estará melhor aqui. Temos uma boa base para começar o fim de semana. Claro, precisamos melhorar o tempo de volta. Nos testes aqui, fiz 01min58s, então precisamos melhorar".

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