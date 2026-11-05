MotoGP - Moreira se conforma com presença no Catar: "Já estamos aqui"

Diogo Moreira, um dos pilotos que publicamente disse que estava receoso em viajar para Doha para o GP do Catar de MotoGP, se mostrou conformado com a sua situação no dia de mídia de Losail.

A polêmica envolvendo a presença ou não no paddock do Catar agitou os bastidores de Sepang, quando parte dos pilotos se opôs à ida ao país do Oriente Médio por causa do conflito na região, enquanto a MotoGP e os organizadores da prova catari afirmaram que a situação era segura.

O conflito entre paddock e categoria também resultou no anúncio da Yamaha, que afirmou que não iria viajar para o Catar com sua equipe de fábrica ou com a satélite Pramac, o que resultou em uma promessa de punição por parte dos promotores do Campeonato Mundial.

No entanto, no dia de mídia, alguns pilotos se demonstraram resolutos com a situação, tentando focar na pista. Um deles era Moreira.

Quando questionado sobre a polêmica do GP do Catar, o brasileiro da LCR Honda se mostrou conformado: "Bem, estamos aqui no Catar, então cabe fazer um fim de semana normal". Além disso, Moreira afirmou que esteve no paddock desde a noite de quarta-feira (04): "Eu cheguei ontem à noite".

"Nas últimas semanas, se comentou muito sobre se íamos ou não, como estava a situação... No fim, estamos aqui, todos aqui. Então é o que eu disse à equipe: já que estamos aqui, vamos fazer um fim de semana normal, tentar fazer um igual ao que viemos fazendo"

Sobre as expectativas envolvendo a pista de Losail, o brasileiro da LCR afirmou ser um circuito no qual se sente bem e que já teve bons resultados, mas nenhum pódio.

"É um circuito que eu gosto. No passado fiz boas corridas, aqui não tenho nenhum pódio. Eu diria que em todas as que fiz aqui, estive no top 6, então é um circuito que nos favorece", concluiu.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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