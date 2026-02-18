MotoGP: "Moreira tem as mesmas capacidades que Márquez", avalia Zarco

Enquanto Diogo Moreira se prepara para sua temporada de estreia na MotoGP em 2026, as avaliações têm chegado de diferentes locais e pessoas, incluindo de Johann Zarco, seu novo companheiro de equipe na LCR. Agora, o veterano francês traçou um paralelo entre o novato brasileiro e Marc Márquez, heptacampeão da categoria rainha de motovelocidade.

Falando com o portal catalão Paddock-GP, Zarco começou comentando sobre sua relação com Moreira até aqui, fazendo comparações com a época em que teve Takaaki Nakagami e Somkiat Chantra como companheiros de equipe, e admitiu que tem 'se dado melhor' com o brasileiro, especialmente em relação a comunicação.

"É verdade. Nakagami fala bem inglês, ele é muito legal. Nos conhecemos desde 2007-2008, mas é verdade que ele não é dos mais carismáticos", revelou rindo. "Pode ser melhor com o Diogo. Talvez nos vejamos com mais frequência nos treinos. Se eu aumentar meu ritmo e começar a treinar em flat-track, terá mais chances de nos encontrarmos, ou talvez com supermoto. Além disso, a pessoa que prepara a moto do Diogo e também o ajuda nos GPs é um mecânico fantástico. Estou em contato com ele, o que aumenta a conexão com o Diogo. Não é uma grande amizade, mas acho que passaremos bastante tempo juntos".

Moreira foi campeão da Moto2 em 2025 e chega à MotoGP com muita expectativa, especialmente porque, nos últimos anos, os resultados dentro do box da LCR têm sido muito diferentes. Na temporada passada, Zarco terminou como 12º colocado, com 148 pontos. Chantra foi 26º, com apenas 7.

Questionado sobre o desempenho de Moreira até aqui e as apostas para o futuro do estreante, o francês ressaltou que ainda "está apenas descobrindo" o brasileiro, mas "vendo como ele pilota e o que é capaz de fazer… Faz tempo que escuto que ele é muito bom nessas categorias, incluindo supermoto".

"Vi alguns vídeos, acho que [Moreira] é o único que pode rivalizar com Marc Márquez nessas disciplinas. Porque Márquez, em comparação com os outros pilotos de velocidade, é claramente superior. Ele pode pilotar em qualquer categoria e vai ser bom. Isso faz uma diferença muito grande”, reconheceu Zarco. Questionado sobre as semelhanças do brasileiro com o heptacampeão espanhol, ele esclareceu que Moreira ainda não está no mesmo nível, mas compartilha qualidades.

"Diogo tem a mesma aptidão, eu acho. Não tem a mesma velocidade que Márquez, pelo menos ainda não demonstrou tão bem quanto Marc, mas, em todos os outros aspectos, acho que tem as mesmas capacidades. Não vi nenhum outro piloto com estas qualidades", concluiu.

