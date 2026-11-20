Diogo Moreira terminou a sexta-feira de treinos do GP de Portugal de MotoGP com a 13ª colocação e terá que disputar o Q1 no sábado. Conversando com a imprensa após o TL2, o brasileiro destacou quais são os pontos de melhoria para o restante do fim de semana, ressaltando acreditar em bons resultados.

"Preciso apenas aquecer durante as primeiras voltas, não forçar tanto na primeira. É uma pista difícil aqui, para colocar tudo junto e conseguir um bom tempo de volta rápida", disse. Durante a sessão, Moreira foi visto 'seguindo' o líder Marc Márquez na pista em algumas ocasiões e, segundo o brasileiro, o movimento serviu como aprendizado.

"Eu estava atrás do Marc e foi bom para entender, porque tem muitas linhas [de corrida] aqui e por isso tentei segui-lo. Foi bom porque entendi muitas coisas durante a volta e preciso que tudo funcione", falou. "Acho que temos potencial para passar [para o Q2] amanhã, apenas precisamos melhorar o último setor".

Moreira então detalhou o que acredita ser seu calcanhar de Aquiles em Portimão: o último setor, especialmente a última curva, existindo apenas uma maneira de percorrê-la perfeitamente.

"É muito difícil, é a típica última curva, descendo. Tem muitas linhas e apenas uma é a perfeita. Preciso entender onde é. Mas eu estava melhorando e vou tentar continuar amanhã, porque acho que temos margem lá", concluiu.

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