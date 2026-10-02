MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º
Atividades em Motegi foram iniciadas sob uma chuva fraca e sessão foi marcada pelo forte acidente de Nakagami
A MotoGP iniciou nesta madrugada as atividades para o GP do Japão. E a primeira sessão em Motegi teve chuva, um forte acidente que já tirou Takaaki Nakagami do restante da etapa e terminou com liderança de Marc Márquez, à frente da dupla da Aprilia, enquanto Diogo Moreira foi o 11º.
O treino em Motegi começou com uma chuva leve, que caía sobre a pista bem no início da regressiva de 60 minutos, tornando as condições mais traiçoeiras.
E não demorou muito até que Nakagami, convocado pela Honda como wild card neste fim de semana, pagasse o preço. O japonês sofreu um highside na curva 11 ainda em sua primeira volta. Pouco depois, a categoria confirmou que o piloto de testes sofreu uma fratura na clavícula, tendo que ficar de fora do restante da etapa.
O acidente de Nakagami levou os demais pilotos a agirem com cautela, enquanto testavam o novo asfalto recém-pavimentado de Motegi.
Apenas uns 15, 20 minutos depois que os pilotos começaram mais a atacar a pista, baixando os tempos de volta.
No final, foi Marc quem terminou à frente com um tempo de 01min44s073, liderando na pista onde, no ano passado, ele pôde comemorar o heptacampeonato. As Aprilias vieram na sequência, com o líder do Mundial, Jorge Martín, em segundo, a apenas 0s099, seguido de Marco Bezzecchi a 0s133.
Álex Márquez, Johann Zarco e Fabio Quartararo vieram na sequência, com os dois últimos dando uma injeção de ânimo nas perspectivas das marcas da casa. Em 11º, Diogo Moreira foi o segundo melhor piloto Honda.
A MotoGP retorna à pista de Motegi nesta madrugada. Às 3h acontece o segundo treino livre para o GP do Japão.
Resultado do TL1 do GP do Japão de MotoGP:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
1'44.073
|166.071
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|14
|
+0.099
1'44.172
|0.099
|165.914
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+0.133
1'44.206
|0.034
|165.859
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+0.261
1'44.334
|0.128
|165.656
|5
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|14
|
+0.339
1'44.412
|0.078
|165.532
|6
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|11
|
+0.431
1'44.504
|0.092
|165.386
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+0.589
1'44.662
|0.158
|165.137
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+0.613
1'44.686
|0.024
|165.099
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|12
|
+0.683
1'44.756
|0.070
|164.989
|10
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+0.711
1'44.784
|0.028
|164.945
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|11
|
+0.792
1'44.865
|0.081
|164.817
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+1.002
1'45.075
|0.210
|164.488
|13
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|12
|
+1.009
1'45.082
|0.007
|164.477
|14
|S. Chantra Repsol Honda Team
|15
|Honda
|21
|
+1.146
1'45.219
|0.137
|164.263
|15
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|12
|
+1.282
1'45.355
|0.136
|164.051
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|19
|
+1.287
1'45.360
|0.005
|164.043
|17
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+1.347
1'45.420
|0.060
|163.949
|18
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+1.442
1'45.515
|0.095
|163.802
|19
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+1.468
1'45.541
|0.026
|163.761
|20
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+1.502
1'45.575
|0.034
|163.709
|21
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|10
|
+1.800
1'45.873
|0.298
|163.248
|22
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+1.902
1'45.975
|0.102
|163.091
|23
|T. Nakagami Repsol Honda Team
|30
|Honda
|0
|
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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