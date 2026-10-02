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Relato do treino livre
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

Atividades em Motegi foram iniciadas sob uma chuva fraca e sessão foi marcada pelo forte acidente de Nakagami

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP iniciou nesta madrugada as atividades para o GP do Japão. E a primeira sessão em Motegi teve chuva, um forte acidente que já tirou Takaaki Nakagami do restante da etapa e terminou com liderança de Marc Márquez, à frente da dupla da Aprilia, enquanto Diogo Moreira foi o 11º.

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O treino em Motegi começou com uma chuva leve, que caía sobre a pista bem no início da regressiva de 60 minutos, tornando as condições mais traiçoeiras.

E não demorou muito até que Nakagami, convocado pela Honda como wild card neste fim de semana, pagasse o preço. O japonês sofreu um highside na curva 11 ainda em sua primeira volta. Pouco depois, a categoria confirmou que o piloto de testes sofreu uma fratura na clavícula, tendo que ficar de fora do restante da etapa.

O acidente de Nakagami levou os demais pilotos a agirem com cautela, enquanto testavam o novo asfalto recém-pavimentado de Motegi.

Apenas uns 15, 20 minutos depois que os pilotos começaram mais a atacar a pista, baixando os tempos de volta.

No final, foi Marc quem terminou à frente com um tempo de 01min44s073, liderando na pista onde, no ano passado, ele pôde comemorar o heptacampeonato. As Aprilias vieram na sequência, com o líder do Mundial, Jorge Martín, em segundo, a apenas 0s099, seguido de Marco Bezzecchi a 0s133.

Álex Márquez, Johann Zarco e Fabio Quartararo vieram na sequência, com os dois últimos dando uma injeção de ânimo nas perspectivas das marcas da casa. Em 11º, Diogo Moreira foi o segundo melhor piloto Honda.

A MotoGP retorna à pista de Motegi nesta madrugada. Às 3h acontece o segundo treino livre para o GP do Japão.

Resultado do TL1 do GP do Japão de MotoGP:

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'44.073

   166.071  
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

+0.099

1'44.172

 0.099 165.914  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.133

1'44.206

 0.034 165.859  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.261

1'44.334

 0.128 165.656  
5 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 14

+0.339

1'44.412

 0.078 165.532  
6 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 11

+0.431

1'44.504

 0.092 165.386  
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.589

1'44.662

 0.158 165.137  
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+0.613

1'44.686

 0.024 165.099  
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+0.683

1'44.756

 0.070 164.989  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.711

1'44.784

 0.028 164.945  
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 11

+0.792

1'44.865

 0.081 164.817  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+1.002

1'45.075

 0.210 164.488  
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+1.009

1'45.082

 0.007 164.477  
14 Thailand S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 21

+1.146

1'45.219

 0.137 164.263  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+1.282

1'45.355

 0.136 164.051  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.287

1'45.360

 0.005 164.043  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.347

1'45.420

 0.060 163.949  
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+1.442

1'45.515

 0.095 163.802  
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.468

1'45.541

 0.026 163.761  
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+1.502

1'45.575

 0.034 163.709  
21 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 10

+1.800

1'45.873

 0.298 163.248  
22 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+1.902

1'45.975

 0.102 163.091  
23 Japan T. Nakagami Repsol Honda Team 30 Honda 0

 

      
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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