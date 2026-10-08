MotoGP: Mudança no formato do fim de semana "foi iniciativa das equipes", revela Ezpeleta

O vice-CEO da MotoGP, Carlos Ezpeleta, explicou que a mais recente mudança no formato do fim de semana da categoria, a qual será introduzida em 2027, é resultado de um desejo das próprias equipes.

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) confirmou na quarta-feira um novo cronograma de atividades em fins de semana de competição, o qual já havia sido adiantado pelo Motorsport.com. A partir de 2027, pilotos participarão de uma classificação específica para a sprint, na sexta-feira.

Desde que as corridas curtas foram introduzidas, em 2023, os grids do sábado e do domingo têm sido determinados pela mesma sessão de classificação, realizada na manhã de sábado.

A partir do ano que vem haverá uma sessão de classificação separada para a sprint na tarde de sexta-feira, após dois treinos livres pela manhã, tendo o primeiro 45 minutos e o segundo 30. A nova sessão classificatória para a sprint irá durar 15 minutos e terá os 22 pilotos na pista.

A mudança adiciona um pouco mais de pressão à sexta-feira, que ganhará uma sessão de treino em comparação com o formato atual. O sábado permance como está, exceto por uma mudança no nome da sessão de treinos da manhã, enquanto o domingo perderá o warm-up.

Desde que a notícia surgiu, em Spielberg, pilotos reagiram com uma mistura de ceticismo e oposição ao novo cenário, com vários deles acreditando que serão expostos a um risco ainda maior, tendo menos tempo para respirar e descansar entre sessões. Nesse sentido, a MotoGP salientou que a proposta inicial por trás da recente reestruturação veio das próprias equipes, não da organização do campeonato.

“É uma iniciativa que veio das equipes. Foram elas que vieram até nós e disseram que acreditavam que isso poderia ser melhorado”, disse Ezpeleta, vice-CEO do campeonato, ao Motorsport.com. “Acreditamos que, com este ajuste, a estrutura esportiva do fim de semana é melhorada e o espetáculo é ainda mais valorizado”.

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Deputy CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Segundo Ezpeleta, o formato reformulado do fim de semana entrega algo que os fabricantes buscavam para a próxima temporada, quando serão introduzidos os motores de nova geração, de 850cc.

“No geral, o tempo de pista será reduzido [em 35 minutos, incluindo a remoção do warm-up], algo que os fabricantes queriam para reduzir a quilometragem acumulada por certos componentes. Também começaremos um pouco mais tarde na sexta-feira, o que é algo que eles estavam buscando”, explica o espanhol, que vê esta mais recente transformação como mais um passo na direção em que acredita que o campeonato deve seguir.

Segundo Ezpeleta, essa direção é particularmente clara para os chefes de equipe que chegaram mais recentemente. Um deles é Guenther Steiner, rosto do grupo que adquiriu a Tech 3 no fim de 2025 e que por anos comandou a operação da Haas na F1.

“Um novo tipo de perfil executivo está chegando. Eles têm muita clareza sobre a direção que precisamos tomar e não têm dúvidas sobre isso”, concluiu Ezpeleta.

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