A nona etapa do calendário da MotoGP 2025 acontece no próximo fim de semana, com o GP da Itália, e Luca Marini, da equipe Honda HRC, continuará afastado após uma grave lesão sofrida no final de maio, no teste das 8 Horas de Suzuka, no Japão.

Depois de competir com apenas um piloto em Aragón, onde a Honda aproveitou o regulamento para evitar encontrar um substituto para o italiano, a equipe japonesa agora é obrigada a colocar na pista um piloto para substituir Marini. Embora não esteja especificado na lista oficial de inscritos para o GP, o Motorsport.com soube que o japonês Takaaki Nakagami participará da corrida italiana como substituto, no box oficial e como companheiro de equipe de Joan Mir.

Nakagami, que se aposentou no final da última temporada como piloto ativo para iniciar uma nova fase na carreira como piloto de testes da HRC, nunca correu pela equipe de fábrica da Honda na MotoGP, tendo sempre pilotado pela equipe satélite Idemitsu LCR.

Retorno bem-sucedido em Le Mans

No entanto, o piloto de 33 anos de Chiba já estreou no campeonato nesta temporada, participando como wildcard com a Equipe de Testes da Honda HRC no GP da França, onde não só conseguiu terminar a corrida, mas o fez em uma impressionante sexta posição, gerenciando perfeitamente a escolha de pneus e o tempo de troca de motos em uma corrida que teve duas largadas e foi decidida bandeira a bandeira.

Taka cruzou a linha de chegada 59,5 segundos atrás do vencedor, o companheiro de equipe nos últimos dois anos na LCR, o francês Johann Zarco, que conquistou a primeira vitória pela Honda desde 2023.

A Honda tem três pilotos de teste nesta temporada, Nakagami, Aleix Espargaró e o alemão Stefan Bradl, que atualmente está testando apenas a durabilidade das peças, após a chegada do novo diretor técnico Romano Albesiano, vindo da Aprilia.

Espargaró participou como wild card no GP da Espanha, onde terminou em 17º lugar e no GP da Inglaterra, que não conseguiu terminar. Depois desse GP, o espanhol admitiu que não estava mais interessado em voltar a correr, mas se a ausência de Marini for prolongada, a Honda poderá recorrer ao tricampeão de MotoGP para cobrir a ausência do italiano.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!