A pausa de verão da MotoGP acabou! Nesta sexta, as motos voltaram à pista, agora no Red Bull Ring para o GP da Estíria, primeira de duas corridas em solo austríaco. E no primeiro dia de atividades, Takaaki Nakagami foi o mais rápido com seu tempo do TL1, já que a chuva marcou a presença no TL2.

O final de semana na Estíria é marcado por destaques dentro e fora das pistas, do anúncio da aposentadoria de Valentino Rossi aos retornos de Dani Pedrosa e Cal Crutchlow.

Joan Mir, atual campeão, ditou o ritmo no começo do TL1, marcando 01min25s933 com a Suzuki, que deve estrear neste fim de semana o holeshot, dispositivo que auxilia na largada. Mas a liderança foi mudando nos minutos seguintes, com Fabio Quartararo, Marc Márquez e Johann Zarco se revezando.

Mir voltou à liderança e ficou na ponta até os minutos finais, quando Nakagami, em sua última tentativa, colocou a LCR Honda na ponta com 01min23s805. Mir foi o segundo, a 0s076 e Aleix Espargaró foi terceiro. Álex Rins foi o quarto com a outra Suzuki, à frente das Hondas de Pol Espargaró e Marc Márquez, seguido da dupla oficial da Yamaha, Maverick Viñales e Quartararo.

Retornando após três anos fora, Pedrosa terminou em 11º, mas não teve uma sessão das mais tranquilas, com um problema mecânico no meio do TL1. A KTM ainda teve outros problemas, com quedas de Miguel Oliveira e Iker Lecuona na curva três. O português foi levado ao centro médico para exames e, por isso, não disputou o TL2.

Confira a classificação final do TL1 para o GP da Estíria da MotoGP:

Se a primeira sessão aconteceu com pista seca, a situação no TL2 foi muito diferente. A chuva começou a cair e, com isso, a pista ficou molhada durante boa parte do treino.

Danilo Petrucci, da Tech3, um especialista em chuva, foi o primeiro a ir à pista para testar as condições. Mas foi seu companheiro de equipe que ditou o tom inicial com 01min37s716, antes de cair na curva um.

Marc Márquez assumiu a ponta da sessão após 15 minutos, baixando para 01min33s334, e foi o primeiro a baixar para 01min32s. O tempo do piloto da Honda se manteve até menos de dez minutos para o fim, quando a pista começou a secar.

Lorenzo Savadori, da Aprilia, terminou na ponta com 01min31s304, 0s154 à frente de Zarco enquanto Mir completou o top 3. Bagnaia foi o quarto, Aleix Espargaró o quinto e Álex Rins o sexto. Já Viñales foi a única Yamaha no top 10, com Quartararo em 15º

Jack Miller, da equipe oficial da Ducati, chegou a tentar voltas com pneus slicks nos minutos finais, mas terminou apenas em 14º.

Devido às condições de pista, a classificação combinada segue integralmente o resultado do TL1. A MotoGP retorna ao Red Bull Ring no sábado. As atividades começam com o terceiro treino livre, às 04h55, seguido do TL4, às 8h30 e a classificação fechando o dia às 9h10, todos no horário de Brasília e com transmissão do Fox Sports.

Confira a classificação final do TL2 para o GP da Estíria da MotoGP:

