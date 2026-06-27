O heptacampeão da MotoGP Marc Márquez não consegue ir além do que tem feito até aqui em Assen, afirmando que o sétimo lugar é o máximo que pode esperar no GP da Holanda deste domingo após um desempenho mediano na sprint.

O piloto da Ducati terminou a corrida de sábado em sétimo lugar na pista, ficando atrás não apenas das quatro Aprilias, mas também das outras GP26 de Fabio di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Ele subiu para sexto após Pecco ser penalizado por escapar da pista na última volta, mas o espanhol claramente parecia ser o mais lento dos dois na disputa no meio da corrida.

O multicampeão já havia minimizado suas chances de repetir as vitórias de Balaton Park e Brno, admitindo na sexta que Assen seria uma corrida de “sobrevivência” para ele. Falando após a sprint, o piloto de 33 anos disse que está “pilotando” em modo de segurança neste fim de semana, ao explicar suas dificuldades em Assen.

“Ontem, eu estava bem e hoje de manhã tentamos dar um passo adiante, mas ficamos novamente na sétima ou oitava posição, junto com algumas KTMs, e terminei em sétimo [antes da penalidade de Bagnaia]”, disse ele.

“Estou no modo de segurança. Neste circuito, você precisa sentir, e não sinto que posso forçar muito mais. Não estou pilotando mal, mas em alguns pontos estou perdendo muito e me sinto especialmente desconfortável e inconsistente. É um circuito onde se usa a força máxima, especialmente nas mudanças de direção. Me sinto bem na frenagem em reta, mas há muitas mudanças de direção sem acelerar".

“Com o acelerador, dá para acompanhar o movimento com o motor. Por inércia, derrapando com a traseira, isso facilita as coisas. Mas quando são mudanças de direção sem acelerar, e sobretudo nas curvas da esquerda para a direita, sofro muito. No momento, não consigo fazer isso".

“Principalmente porque venho pela esquerda, pulo para a direita para frear, e o corpo vai para frente. E quando fui instintivamente fazer isso na manhã de sexta, caí. Como vim da esquerda, pulei para a direita na frenagem, fui para frente e caí. Já vi isso no ano passado e tive algumas quedas este ano. Aqui, a brita dói, então é preciso tomar cuidado".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez disse que não ficou insatisfeito com seu desempenho no sábado, já que esperava enfrentar dificuldades durante o fim de semana. O espanhol afirma que espera ter corridas difíceis durante a temporada 2026 e está preparado para aceitar resultados com pontuação mais baixa em certas pistas.

“Estou dando 100% de mim, mas não posso fazer mais do que isso agora. Neste circuito, precisamos entender isso e não há frustração, porque era o que eu esperava. Haverá alguns circuitos nos quais conseguirei me sair bem. Haverá outros em que, no passado ou mesmo no ano passado, consegui me sair bem. Este ano, ‘me sair bem’ significa realmente apenas sobreviver. Terminar em oitavo, décimo ou até mais atrás".

Questionado sobre a Aprilia, ter ocupado as quatro primeiras posições no grid e terminado em primeiro e segundo lugar na sprint, Márquez acrescentou: “Já conhecemos os pontos fortes deles".

“Sabemos que em um circuito como o da Holanda, um com curvas rápidas, eles são mais fortes do que nós. Precisamos avaliar as 22 corridas, mas aqui a Aprilia é mais forte do que nós. Mas Diggia [Fabio di Giannantonio] e Pecco fizeram um trabalho incrível, pois estão pilotando muito bem".

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