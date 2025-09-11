Campeão de 2021 da MotoGP, Fabio Quartararo chega a Misano com grandes expectativas, não somente em torno de si próprio, após o resultado positivo no GP da Catalunha da última semana, como também para a Yamaha, que finalmente colocará a nova M1 com motor V4 em uma prova de fogo nas mãos do testador Augusto Fernández.

Embora as expectativas não fossem altas após as simulações de sexta, a M1 melhorou significativamente antes das corridas e o "Diablo" conseguiu conquistar um pódio digno de crédito na corrida sprint e o quinto lugar na prova do domingo.

Depois de completar um teste privado em Barcelona na segunda após o evento de Montmeló na mesma pista, o ritmo continua e o francês agora enfrenta o GP de San Marino em Misano, um circuito onde ele confirmou a conquista do Mundial em 2021.

É um momento muito diferente para a Yamaha, que em meio a uma crise está desenvolvendo um novo motor V4 para recuperar a competitividade, e que neste fim de semana fará sua estreia no GP com a moto que Fernández pilotará como wildcard.

Questionado sobre suas expectativas para o fim de semana, Quartararo comentou que elas podem ser altas na Itália:"Acho que as expectativas podem ser muito boas. Fizemos um teste aqui, correu muito bem, me senti muito bem. Temos que trabalhar muito na eletrônica nesta pista, porque testamos por dois dias em e ainda estávamos sofrendo com essa questão. Portanto, temos que dar um grande passo nesse aspecto".

A propósito da eletrônica da moto japonesa, o francês foi lembrado de que Jack Miller disse que achava que a M1 estava muito longe do que ele conhecia do passado, em comparação com a época em que pilotava a Ducati.

O francês respondeu:"É por isso que acho que foi bom manter o Jack para o futuro, porque para mim foi sempre a mesma coisa. Não sei como é a eletrônica da KTM ou da Aprilia ouda Ducati ou da Honda. Para mim, sinto que ainda estamos longe, mas não sei se é 5%, 10% ou 20%. É algo que precisamos muito da Yamaha, porque especialmente nesta pista, no teste, foi muito difícil para mim".

Quartararo não está sobrecarregado com a agenda lotada que está enfrentando atualmente: "Voltei do teste e corri 25 quilômetros, então, fisicamente, acho que estou muito bem, e acho que é uma maneira de me sentir livre. Porque para me desconectar eu gosto de treinar, estar em forma e relaxar. É um momento emocionante para mim, também é muito importante, mas eu gosto de fazer isso".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Todas as atenções estarão voltadas para a Yamaha e para o teste de Fernández com o motor V4, mas quando questionado sobre isso, Quartararo confessou que estará mais focado nisso, embora esteja assistindo parcialmente:

"Não darei nenhuma atenção especial a isso. Vou assistir, é claro, porque é realmente interessante. Vou conversar com o Augusto entre as sessões, no final de cada sessão, para ter uma ideia do que ele pode me dizer, o que eu posso dizer a ele sobre isso, e também vou reunir informações para o teste de segunda-feira, que será bastante interessante".

"O fim de semana [é mais interessante para mim do que o teste], estou concentrado nisso. Depois de domingo, vou me concentrar na segunda-feira. é uma pista em que adoro correr e é bastante divertida, portanto, essa é minha prioridade: fazer uma ótima corrida e depois um ótimo teste".

Quartararo também esteve nas manchetes esta semana porque a Yamaha lhe deu a moto com a qual ele fez sua estreia na MotoGP em 2019 com a equipe Petronas SRT.

Ele comentou:"Para mim, é um sonho. Há dois anos venho tentando recuperar minhas motos, e ter minha primeira moto de MotoGP é um sonho. Estou ainda mais grato do que a que conquistei o título, por isso estou muito feliz. É a moto completa. Estou construindo minha coleção passo a passo. Ela faz parte do contrato atual, o que negociamos para 2025-2026".

No entanto, esses tempos, como 2021 e a conquista do título mundial, foram há muito tempo para ele:"Não me lembro, para ser honesto. Infelizmente, foi há muito tempo. Claro que me lembro, mas sinto que sou uma pessoa diferente neste momento".

