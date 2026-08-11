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MotoGP não descarta mudança do GP do Catar para outro circuito

Mundial de Motovelocidade pode seguir exemplo da F1 e transferir a etapa catari para outro país

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP não descartou a possibilidade de transferir o GP do Catar para outro país em meio à incerteza causada pela guerra no Oriente Médio, e poderia seguir a mesma estratégia adotada pela Fórmula 1 para a etapa do Bahrein, planejada para ser realizada na Malásia.

O editor recomenda:

O conflito que eclodiu há vários meses no Oriente Médio entre os Estados Unidos, Israel e o Irã teve um impacto direto no calendário esportivo deste ano, levando vários campeonatos a cancelar ou adiar eventos. 

No caso da MotoGP, o circuito de Lusail, nos arredores de Doha, estava originalmente programado para sediar a quarta etapa da temporada no fim de semana de 10 a 12 de abril, mas os organizadores optaram por remarcar a prova para 8 de novembro.

Da forma como as coisas estão, o Catar é a última corrida antes do retorno à Europa, onde o GP de Portugal está marcado para 22 de novembro e a etapa de Valência, que encerrará a temporada, deve ocorrer uma semana depois.

A MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), promotora do campeonato, afirmou oficialmente que ainda está trabalhando para realizar a corrida em Lusail, embora, ao mesmo tempo, admita estar explorando possíveis alternativas. Além disso, a organização estabeleceu como prazo para tomar uma decisão o final de agosto, reservando tempo suficiente para agir em qualquer direção.

Além do compromisso envolvido em considerar a realização de um evento esportivo em um local onde há preocupações óbvias com a segurança, o Motorsport.com apurou que algumas empresas que atuam no campeonato – nomeadamente fornecedores – têm políticas internas que as proíbem de enviar funcionários para áreas consideradas de alto risco.

Questionado diretamente sobre as alternativas em consideração, o diretor esportivo Carlos Ezpeleta não descartou que a MotoGP siga um caminho semelhante ao da F1 com o Bahrein e realize o GP do Catar em outro país.

2025 Qatar GP

GP do Catar de 2025

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“O fato de pertencermos à mesma proprietária da F1, a Liberty Media, faz com que essa alternativa esteja em nosso radar”, disse Ezpeleta ao Motorsport.com.

 “A situação é diferente, porém. Temos apenas uma corrida no Oriente Médio e, do ponto de vista comercial, uma temporada com 21 etapas, em vez de 22, é claramente suficiente".

A decisão final sobre o que fazer com a corrida de Lusail é extremamente complexa sob todos os aspectos. Logisticamente, encontrar um circuito em tão curto prazo que atenda aos padrões de segurança exigidos pela MotoGP e esteja disponível está longe de ser simples. Também é preciso levar em conta que, apenas duas semanas depois, todo o equipamento precisa estar pronto para o GP de Portugal.

“Estamos em uma época do ano em que a maioria dos circuitos europeus já está ocupada”, disse Ezpeleta, ao mesmo tempo em que enfatizou que sua prioridade continua sendo viajar para o Catar em novembro. “Sinceramente, espero que possamos ir, e é nisso que estamos focados no momento".

Dependendo do curso de ação e de como a situação no Oriente Médio se desenvolver, a sequência de abertura do próximo ano também poderá ter que ser alterada.

Por enquanto, sabe-se que a primeira etapa da temporada 2027 acontecerá na Tailândia, no dia 7 de março, com tudo aparentemente pronto para que o Catar sedie a segunda etapa uma semana depois. O conflito, no entanto, ainda pode forçar uma mudança nesse cenário.

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

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