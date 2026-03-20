MotoGP: "Não deveríamos liderar o campeonato", reconhece Acosta

Estrela da KTM, Pedro Acosta afirma que manter a liderança inicial na classificação da MotoGP não é sua prioridade, continuando focado em minimizar os erros em sua terceira temporada na categoria rainha.

Acosta teve o melhor fim de semana de sua carreira no GP da Tailândia, conquistando sua primeira vitória na sprint e terminando a corrida principal na segunda colocação, logo atrás de Marco Bezzechi.

Acumulando 32 pontos na etapa de Buriram, ele superou confortavelmente seu rival mais próximo, Bezzecchi, que sofreu uma queda na corrida sprint, tornando-se o primeiro piloto da KTM na história a liderar o campeonato.

No entanto, sem ter sofrido uma única queda desde o início dos testes de pré-temporada em fevereiro, o espanhol insiste que seu foco continua sendo evitar os erros que o prejudicaram em suas duas primeiras temporadas.

Questionado sobre o que significava liderar a classificação antes do GP do Brasil deste fim de semana, ele disse: “É legal, mas no fim das contas sei que talvez não seja o meu lugar. Você pode imaginar que é super legal ver a si mesmo no topo da classificação mundial da MotoGP, mas esse não é o nosso objetivo agora".

“Tenho que continuar trabalhando como estou fazendo. Fiquei muito feliz com a corrida que fizemos na Tailândia, porque não cometi erros como costumava no ano passado. Mas temos que continuar trabalhando assim. Sabemos que não deveríamos estar liderando o campeonato. Temos que continuar com nosso objetivo de estar sempre entre os cinco primeiros", acrescentou.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

A KTM reformulou significativamente a RC16 durante as férias, com Brad Binder apoiando os esforços do companheiro de equipe para terminar em sétimo em Buriram e o piloto da Tech3, Enea Bastianini, também pontuando.

Esses resultados colocaram a equipe de fábrica da KTM no topo da classificação por equipes, enquanto a marca austríaca está empatada com a Aprilia na tabela de construtores.

Isso marca um contraste gritante com 2025, quando a KTM começou a temporada em desvantagem após problemas financeiros afetarem o desenvolvimento da moto.

Questionado se a melhora nos resultados se deveu ao seu próprio progresso ou às mudanças feitas pela KTM, Acosta disse: “Nesta fase do ano, talvez ambos, porque em um momento na primeira parte da temporada passada eu ficava irritado o dia todo e era bastante negativo".

“No final está claro que conseguimos aproveitar melhor os pneus durante a corrida e esse é o primeiro passo para sermos competitivos. Além disso, a moto está ficando mais fácil [de pilotar] e a equipe também está trabalhando mais rápido. Em Mattighofen, eles já começam a dar tudo desde o início, vão a todo vapor durante o intervalo de fim de ano. Talvez também a situação geral da marca esteja bem melhor. Acho que é uma combinação de muitos fatores", concluiu.

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