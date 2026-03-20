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Italiano da VR46 precisou abandonar treino nos minutos iniciais

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Publicado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Titular da VR46, Franco Morbidelli teve problemas com a moto no início da sessão e precisou de ajuda para retornar aos boxes, inclusive 'pegando carona' om um fotógrafo que estava próximo. 

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Questionado após a sessão sobre o que aconteceu exatamente, o italiano não tinha  muito a dizer. “Não sei o que posso falar porque não sei o que aconteceu. Tem vezes que você sai na pista nessas condições, bem difícil, não tem o feeling certo e não pode andar e foi o que aconteceu. Hoje à tarde, porque na manhã tinha pista molhada e a velocidade era muito boa, mas não pude fazer nada”, falou. 

 

Após ter que lidar com diferentes condições durante o dia, Morbidelli ainda admitiu que não tem preferência em relação à pista seca ou molhada. “Pra mim dá na mesma porque a gente pode ir bem no seco e a gente pode ir bem no com a pista molhada. Hoje pela manhã a gente estava andando na frente no seco, mas temos também a velocidade para ir bem no molhado”, explicou. 

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