MotoGP

MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati

Nome forte da marca italiana analisou performance de seus pilotos no GP da Áustria

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Luigi Dall'Igna, Ducati Lenovo Team

O diretor geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, elogiou o excelente desempenho de Marc Márquez, que conquistou sua nona vitória na temporada 2025 da MotoGP, sendo a sexta consecutiva, catapultando-o ainda mais para o topo da classificação geral, que agora lidera com 418 pontos, 142 à frente de Álex Márquez e também 197 à frente do companheiro  Francesco Bagnaia, que novamente sofreu mais do que deveria em uma pista onde venceu nos últimos três anos.

Leia também:

"Um Marc imparável venceu na Áustria pela primeira vez em sua carreira, adicionando a sexta 'dobradinha' consecutiva à sua contagem, elevando as vitórias da Ducati nesta pista para 10 e tornando o Red Bull Ring o lugar mais vitorioso para nós", resumiu o engenheiro em sua habitual coluna pós-GP.

"Uma corrida construída com base em uma estratégia específica e administrada com grande astúcia após o infeliz acidente na classificação que o forçou a ficar em quarto lugar no grid. Um GP emocionante, espetacular e, sem dúvida, desafiador. Marc foi capaz de esperar seu tempo, gerenciar os pneus da melhor maneira possível e fazer o ataque decisivo na segunda metade da corrida", continuou Dall'Igna.

O engenheiro, que foi o responsável direto pela contratação de Fermín Aldeguer, também destacou a grande corrida do espanhol.

"Depois de seu terceiro lugar em Le Mans, Aldeguer foi o protagonista de uma prova fabulosa em uma pista da qual ele diz nem gostar...! Um desempenho maravilhoso, um retorno emocionante e um ritmo de corrida impressionante até o fim, o de um verdadeiro campeão".

"Em suma, um desempenho que marca seu destino: a coragem e o talento de um novato com a qualidade e a astúcia de alguém que sabe mais do que seus vinte (anos) denotam. Parabéns a ele e à Equipe Gresini, sempre entre os protagonistas".

"Um pódio que parecia estar ao alcance de Bagnaia".

O tom do discurso de Dall'Igna muda um pouco quando ele passa a analisar o fim de semana do bicampeão Bagnaia.

"Pecco se esforçou muito para disputar um pódio que parecia estar ao seu alcance", enfatizou. "Foi um fim de semana que começou de forma muito positiva, mas depois as coisas tomaram um rumo diferente, também devido a alguns incidentes infelizes no sprint e na corrida de domingo. Para provar que a palavra-chave permanece sempre a mesma: positividade", disse ele.

"Não temos dúvidas sobre o potencial de Pecco e da moto. Juntos, precisamos unir nossos esforços, como sempre. Temos que entender e aceitar a decepção, enfrentá-la continuamente sem nunca desistir e insistir até o fim".

"A experiência nos ensina que, quando as coisas dão errado, sempre há algo que aumenta a frustração e atrapalha: é preciso manter a cabeça fria, considerar as coisas boas que você fez e começar de novo a partir daí, como nos treinos no início do fim de semana", concluiu.

Germán Garcia Casanova
