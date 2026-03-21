MotoGP no Brasil: Buraco na pista afeta programação em Goiânia; saiba mais
Moto2 e Moto3 serão afetadas, pois a organização está correndo para consertar o problema
O Autódromo Ayrton Senna em Goiânia recebe a MotoGP neste fim de semana, colocando o Brasil de volta no calendário da categoria. No entanto, as atividades do segundo dia também estão sofrendo alterações por conta das fortes chuvas no início da semana.
O traçado é o menor de toda a temporada, por isso, a corrida principal contará com 31 voltas, mais do que os pilotos estão acostumados. No entanto, desde quinta-feira (19), no dia de mídia, os competidores estão elogiando a pista.
No início da semana, a cidade de Goiânia foi atingida por fortes chuvas que, inclusive, testaram o sistema de escoamento do autódromo e causaram mudanças nos horários dos treinos livres da última sexta-feira (20).
Buraco na reta principal
Foto de: German Garcia
Neste sábado (21), após a classificação da MotoGP, a organização encontrou um "problema na superfície" na reta principal e tomou a decisão de, mais uma vez, adiar as atividades do período da tarde. Confira o comunicado oficial enviado ao Motorsport.com:
Devido às fortes chuvas recentemente registradas na região, houve um problema na superfície da pista na reta principal do Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. A FIM e a MotoGP, juntamente com o promotor local, estão trabalhando para resolver esse problema o mais rapidamente possível. Devido ao tempo necessário para concluir esses reparos, quando a atividade na pista for retomada, a próxima sessão ao vivo será a sprint da MotoGP. As sessões de classificação das categorias Moto2 e Moto3 foram adiadas até novo aviso. Mais informações serão divulgadas às 14:00, horário local.
O "problema na superfície" foi um buraco que abriu na reta principal, no canto da pista. A corrida sprint da MotoGP está marcada para às 15h e, até o momento, não deve sofrer alterações.
Tome Alfonso, Diretor de Segurança da Federação Internacional de Motociclismo para a MotoGP, divulgou um breve comunicado sobre a situação: "Devido às fortes chuvas dos últimos dias, surgiu uma depressão na superfície da pista causada pelo movimento do solo. Ela está fora da linha ideal de corrida e já estamos reparando o problema. Se tudo correr bem, poderemos fazer a sprint da MotoGP hoje".
O comunicado divulgado pouco após às 14h confirmou a manutenção das sessões para este sábado, com poucas modificações
Após reparos à superfície da pista no Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, a Sprint da MotoGP deve começar com um pouco de atraso em relação à sua programação, com um atraso esperado de cerca de 20 minutos. As classificações de Moto2 e Moto3 devem ocorrer após a Sprint.
|CLASSE
|SESSÃO
|HORÁRIO
|ONDE ASSISTIR
|MotoGP
|Corrida Sprint
|16h20
|ESPN, Disney+ e Band
|Moto3
|Classificação
|17h10
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Classificação
|09h40 (Domingo)
|ESPN e Disney+
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