MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira
Categoria rainha da motovelocidade chega a Goiânia
A MotoGP pousou no Brasil para mais um fim de semana de corrida, dessa vez, em Goiânia. Diogo Moreira corre pela primeira vez em casa, além do público poder assistir ao vivo à categoria depois de 22 anos.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Goiânia durante as sessões desta sexta-feira, primeiro dia de atividades do GP do Brasil de MotoGP? O Motorsport.com consultou todas essas informações e traz os detalhes a seguir:
Vale destacar que a capital goiana está sob alerta de tempestades desde a última segunda-feira e há 81% de chance de chuva prevista para esta sexta-feira, segundo o Climatempo.
O treno livre 1 da MotoGP está programado para às 11h05min e o treino livre 2 às 15h20min. A temperatura máxima será de 27ºC e a mínima 20ºC, com probabilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, as quais serão mais fortes pela tarde.
O Motorsport.com acompanha in loco todas as sessões da etapa de Goiânia da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast.
Horários da MotoGP no Brasil :
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h20
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|10h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|15h
|ESPN / Disney+ / Band
|Corrida
|Domingo
|15h
|ESPN / Disney+ / Band
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|10h
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|09h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|13h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|9h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|13h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|8h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|12h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +
