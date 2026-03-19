Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
Categoria rainha da motovelocidade chega a Goiânia

Publicado:
MotoGP-Comeback 2026 in Brasilien: Zeitplan für Modernisierung ist eng

MotoGP-Comeback 2026 in Brasilien: Zeitplan für Modernisierung ist eng

Foto de: LAT Images

A MotoGP pousou no Brasil para mais um fim de semana de corrida, dessa vez, em Goiânia. Diogo Moreira corre pela primeira vez em casa, além do público poder assistir ao vivo à categoria depois de 22 anos.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Goiânia durante as sessões desta sexta-feira, primeiro dia de atividades do GP do Brasil de MotoGP? O Motorsport.com consultou todas essas informações e traz os detalhes a seguir: 

Vale destacar que a capital goiana está sob alerta de tempestades desde a última segunda-feira e há 81% de chance de chuva prevista para esta sexta-feira, segundo o Climatempo.

O treno livre 1 da MotoGP está programado para às 11h05min e o treino livre 2 às 15h20min. A temperatura máxima será de 27ºC e a mínima 20ºC, com probabilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, as quais serão mais fortes pela tarde. 

Motorsport.com acompanha in loco todas as sessões da etapa de Goiânia da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast

Horários da MotoGP no Brasil :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 15h20 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 10h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 15h ESPN / Disney+ / Band
Corrida Domingo 15h ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 10h ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 09h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 13h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 9h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 8h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 12h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

Principais comentários

Últimas notícias

