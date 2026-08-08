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MotoGP: "No momento, Viñales não está demitido", afirma Steiner

Em meio a uma relação tensa com a KTM, espanhol foi substituído por Pol Espargaró em Silverstone com a justificativa de que segue se recuperando da lesão no ombro

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

A indefinição sobre o futuro de Maverick Viñales com a Tech3 KTM na MotoGP continua. Substituído neste fim de semana em Silverstone por Pol Espargaró, ainda restam dúvidas se o espanhol estará presente na próxima etapa, em Aragón. Mas, segundo o CEO Gunther Steiner, ele ainda não está demitido.

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Viñales sofreu uma lesão no ombro há um ano e teve que passar por vários períodos de recuperação. Este ano, ele passou por outra cirurgia no meio do semestre para remover um parafuso que o incomodava, mas continuou sentindo um grande desconforto e expressou sua frustração no GP da Alemanha.

Durante a pausa de verão, foi identificada uma nova lesão e, de comum acordo com a KTM, decidiu-se que ele não pilotaria a moto da Tech3 neste fim de semana em Silverstone, onde será substituído pelo piloto de testes Espargaró.

“Por enquanto, vamos esperar”, declarou o piloto de testes da KTM antes do início do fim de semana. “Vim apenas para uma corrida em Silverstone; vamos ver como será a próxima. Todos esperamos que o Maverick volte o mais rápido possível".

Além das dúvidas em relação ao seu ombro, Viñales entrou em uma relação tensa com a KTM pela imprensa, criticando a fabricante por sua atitude nas negociações para 2027. Uma saída no final da temporada parece certa há vários meses, mas agora simplesmente não se sabe se Viñales voltará a pilotar sua moto ainda este ano.

“No momento, Maverick não foi demitido”, comentou Günther Steiner, CEO da Tech3, ao site da MotoGP. Declarações um tanto enigmáticas, mas o italiano também confirmou a intenção de trazer de volta Viñales... com uma condição.

“Se ele recuperar a condição, sim”, esclareceu Steiner diante da imprensa internacional. “Mas vamos ver. Não acho que uma decisão tenha sido tomada, nem que o que vai acontecer a seguir já tenha sido decidido".

"Não quero extrapolar o que sei sobre a situação, por isso não farei mais comentários. Acima de tudo, não sou médico e, mesmo que fosse, não falaria sobre isso, porque é preciso resolver essa questão com ele, obviamente, não comigo".

Günther Steiner laisse la porte ouverte à un retour de Maverick Viñales.

Günther Steiner deixa a porta aberta para um retorno de Maverick Viñales.

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A condição física é o principal critério aos olhos de Steiner : “Acho que o mais importante é que o Maverick recupere a condição. É sempre nisso que se deve pensar em primeiro lugar, e o trabalho vem em segundo".

“O problema de fundo é que há um problema com o ombro dele”, destacou. “Não conheço os detalhes específicos. Não sou médico, há opiniões diferentes e não conheço os detalhes. Para mim, o mais importante é que ele recupere a forma, pelo bem dele. Isso é o mais importante; é preciso se recuperar antes de pilotar uma moto".

“Essa é a situação atual; acho que cabe aos médicos fazer o que for necessário para que ele volte a estar em forma. É a única coisa que sei. Não estou envolvido no que acontece no dia a dia em relação a isso. Pol está correndo aqui, todo mundo espera que o Maverick consiga se recuperar. Isso é o mais importante".

Steiner assumiu o comando da Tech3 este ano, e até então os contratos dos pilotos eram assinados diretamente pela KTM. O novo chefe quer recuperar um pouco de independência no futuro, mas não tem controle sobre a situação de Viñales, já que este está vinculado à fabricante.

“Ele se comunica principalmente por meio da KTM”, esclareceu Steiner. “Sou o CEO da equipe, mas, da forma como as coisas foram feitas, ele está sob contrato com a KTM. Posso dizer isso abertamente. Suas responsabilidades são para com a KTM. [...] Eu não queria isso e não consegui alterar a situação contratual, então tenho que me manter no meu lugar".

Maverick Viñales peine à retrouver une bonne condition physique.

Maverick Viñales tem dificuldade para recuperar a boa forma física.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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