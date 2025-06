A disputa pelo título da temporada 2025 da MotoGP está mais familiar do que nunca. Com Francesco Bagnaia perdendo força a cada etapa que se passa, a briga está focada nos irmãos Márquez, com o hexacampeão Marc Márquez sendo o favorito, mas tendo que segurar o crescimento de seu irmão mais novo, Álex Márquez.

Até aqui, nas sprints só deu Márquez, com seis triunfos para Marc e um para Álex. Marc ainda venceu três GPs contra uma do irmão. No momento, o piloto da Ducati oficial lidera o Mundial com 24 de vantagem para o espanhol da Gresini.

"Estamos vivendo um sonho", disse Marc Márquez à BBC. "Estamos em primeiro e segundo no campeponato. Nossa mãe tende a torcer mais pelo Álex - mas sempre brincando, porque ela nos diz: 'Você já venceu o suficiente, deixe-o vencer'".

"No momento, estamos extremamente próximos porque por isso: eu posso ajudá-lo e ele pode me ajudar. E nós dois queremos o melhor um para o outro." Apesar da rivalidade esportiva, a boa relação fraternal permanece.

Marc teve muitos adversários no mundial, de Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, de Valentino Rossi a Andrea Dovizioso, até seu irmão Álex e seu companheiro de Ducati, Francesco Bagnaia, que já está 72 pontos atrás.

"Quando entrei na MotoGP, obviamente tive o melhor professor, Dani, que me ensinou a pilotar uma moto de MotoGP", diz Marc. "Meu estilo de pilotagem era muito parecido com o dele no início. Tentei copiá-lo. Mas em alguns aspectos era impossível, porque sua técnica era simplesmente incrível. Agora, aos 32 anos, tenho meu próprio estilo de pilotagem, é claro. Mas 'Pecco' faz as coisas de forma diferente de mim em algumas áreas".

"Ele usa certos elementos de uma maneira diferente, e eu tento me forçar a copiá-lo para melhorar minha pilotagem nesses pequenos detalhes. A batalha na pista - no final, é apenas uma moto diferente com a mesma cor".

"Mas você luta pelo máximo, assim como eu faço contra Álex em outras corridas. Mas também é verdade que o objetivo comum da equipe é, em última análise, ganhar o título." Afinal de contas, esse é o objetivo final de Marc depois de alguns anos difíceis. Se ele se tornar campeão mundial este ano, será seu sétimo título na categoria rainha e o nono em todas as classes. Isso o colocaria no mesmo nível de Rossi, que também ganhou dois títulos nas classes menores e sete na classe principal.

"É claro que nove é um número que eu gostaria de alcançar", diz Marc, "porque é o próximo na minha carreira. E é verdade: Isso me igualaria a Valentino Rossi no número de campeonatos mundiais".

Carlo Ubbiali e Mike Hailwood também ganharam nove títulos entre todas as classes. Angel Nieto foi campeão mundial 13 vezes. O piloto mais bem-sucedido é Giacomo Agostini, com 15 títulos do mundial.

