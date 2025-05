O novo campeonato da Harley-Davidson, que fará parte da programação do MotoGP de 2026, contará com a participação de pilotos que disputarão o título com o modelo Road Glide do fabricante.

Mais detalhes sobre o novo campeonato da marca, que foi revelado pelo Motorsport.com na sexta-feira, foram anunciados no lançamento oficial durante a hora do almoço no GP da França, no sábado. O presidente e CEO da Harley-Davidson, Jochen Zeitz, falou no lançamento ao lado do CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

"Não sei o quanto vocês sabem sobre a história das corridas da Harley-Davidson, mas, na verdade, a primeira motocicleta produzida pela empresa, em 1903, foi feita para correr", explicou Zeitz. "Portanto, as corridas estão realmente em nosso DNA."

Conferência de imprensa da Harley-Davidson Foto de: Dorna

Embora as Harleys já estejam presentes no cenário americano de corridas na série King of the Baggers, Zeitz enfatizou a importância dessa série global: "Esta é a primeira vez desde a década de 1970... que estamos realmente levando as corridas de volta aos circuitos de todo o mundo."

Ele também deu detalhes sobre a versão preparada para corridas da Road Glide: "A motocicleta terá uma velocidade máxima de mais de 300 km/h, pesará cerca de 280 kg e produzirá 200cv. Portanto, essas são máquinas realmente potentes que serão levadas para as pistas da Europa e da América do Norte."

As informações mais recentes sobre o calendário indicam que a série aparecerá na programação da MotoGP em seis fins de semana em 2026, com duas corridas em cada. Embora nenhum local específico tenha sido mencionado, está claro que um deles será o Circuito das Américas, na terra natal da Harley.

De acordo com o comunicado de imprensa oficial divulgado no sábado, a série contará com "seis a oito equipes, cada uma com dois pilotos". Todas essas equipes terão o apoio da Harley-Davidson Factory Racing.

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

