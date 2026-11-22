O fim de semana do GP de Portugal de MotoGP não foi, nem de longe, o mais tranquilo para Diogo Moreira. Mesmo sendo consagrado o novato do ano pela categoria, o brasileiro caiu na última volta da prova e saiu zerado de Portimão.

Moreira vinha para cruzar a linha de chegada em sétimo lugar quando derrapou na curva 5 a uma volta para encerrar a corrida em Portimão. O brasileiro estava tranquilo na pista, já que Fermin Aldeguer havia se distanciado na sexta colocação.

Ao conversar com a mídia após a prova, Diogo tentou enxergar o lado bom da situação: ter conseguido fazer 24 boas voltas depois de, praticamente, ficar de fora da sprint no sábado. Ainda assim, destacou o comportamento dos pneus como fator determinante para a queda.

"Na última volta, eu não estava forçando porque pensei: "Ok, é só a última volta, preciso terminar a corrida". Enfim, é assim mesmo. No fim das contas, estou feliz porque conseguimos dar a volta por cima após a queda de ontem e foi uma boa corrida", iniciou.

"Quando eu estava atrás do Fermin, o pneu estava ok, eu estava forçando e a sensação era muito boa. Quando fiquei sozinho, comecei a ter dificuldades. É complicado entender a situação, é extremamente difícil lidar com esses pneus. E, quando os pneus começam a esfriar, a perder rendimento, é difícil recuperar. A cada volta, a situação piora. Enfim, preciso entender melhor esse cenário, mas é algo muito difícil", finalizou.

Por fim, o piloto da LCR Honda não escondeu a frustração por ter caído na última volta da prova, o que o impediu de somar mais nove pontos no campeonato - o que o deixaria apenas três pontos atrás de Fabio Quartararo.

"É pior por ter sido na última volta porque eu estava fazendo a minha melhor corrida. Foi uma prova muito boa. E eu não estava forçando. Então, eu não esperava passar por essa situação. Agora, temos a próxima etapa na semana que vem para tentar sobreviver mais uma vrez", finalizou.

Mesmo com a queda tanto no sábado quanto no domingo, Diogo Moreira foi eleito o novato do ano. A disputa estava entre o brasileiro e o turco Toprak Razgatlıoğlu. Com a conquista, Moreira repete o feito de 2022, na Moto3 e 2024 na Moto2.

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