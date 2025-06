Era esperado que o teste de segunda-feira em Alcañiz avaliasse o novo motor da Yamaha, mais um passo após o que já foi fornecido no GP da França do mês passado. À época, não se tratava de um V4, cujo desenvolvimento deve continuar antes de atingir um estágio suficientemente competitivo para mobilizar os pilotos da fábrica, mas de uma nova evolução do motor de quatro cilindros em linha destinado a fornecer mais potência, tendo em vista, entre outras coisas, a próxima corrida em Mugello da MotoGP.

No final das contas, Fabio Quartararo não se estendeu sobre o assunto quando se reuniu com a imprensa durante o almoço.

"O motor parece um pouco melhor, a carenagem é a mesma", disse ele sobre dois dos elementos que teve a oportunidade de testar durante as cerca de quarenta voltas que completou esta manhã, além de seu trabalho nas configurações e na eletrônica.

Seu companheiro de equipe, Álex Rins, foi muito mais comunicativo, satisfeito com a evolução do motor, entre outras coisas.

"Testei a nova especificação do motor e ganhamos alguns km/h em linha reta, cerca de dois. Não é nada negativo, então vamos mantê-lo", enfatizou Rins, que espera se beneficiar do novo motor no GP da Itália. No entanto, Jack Miller, que também se beneficiou de uma nova especificação na garagem da Pramac, descreveu o ganho como muito modesto.

"Testamos um novo motor, uma nova atualização do outro e [os pilotos] estão bastante satisfeitos", explicou o chefe de equipe Gino Borsoi. "Também temos melhorias aerodinâmicas. No geral, o que testamos desde esta manhã foi muito bom e fizemos progressos, especialmente em termos de velocidade, eu diria".

Quanto aos elementos da carenagem testados, na parte superior e nas laterais da moto, Rins também tem pontos positivos a tirar, acreditando que teve "um ótimo dia".

"Eu realmente gostei da forma como funcionou, parecemos ser capazes de ganhar um pouco no meio das curvas, por isso foi um teste bastante positivo".

"Para Mugello, acho que vamos usar a parte superior da carenagem, que Fabio está usando atualmente. Não tenho 100% de certeza porque em Misano fizemos alguns testes comparativos, várias vezes, e eu preferi a versão padrão. Aqui, é o oposto, prefiro a nova. Portanto, não sei se quero correr o risco de homologá-lo em Mugello ou não. É 90% sim, 10% não".

Quartararo não correrá em Barcelona

A Yamaha está trabalhando com seus quatro pilotos titulares hoje, depois de ter usado Augusto Fernández como um wild-card durante o fim de semana de corrida. A marca seguirá com um teste privado de dois dias em Barcelona, mas desta vez os pilotos de fábrica não farão a viagem.

"Não vou fazer o teste em Barcelona", revelou Quartararo, "porque, no fim das contas, para mim não faz sentido fazer testes em muitas pistas. O Miguel [Oliveira] e o Jack vão, nós estivemos em Misano e eles não. Também acho que eles só querem experimentar o que testamos em Misano".

"Não é uma pista onde você pode realmente sentir as diferenças. E depois há os pneus; fazemos muitos testes e não temos muitos pneus para desperdiçar", justificou o piloto francês.

A Yamaha poderá, portanto, contar com os pilotos da Pramac durante os dois dias de trabalho em Montmeló. Augusto Fernández e Andrea Dovizioso também estarão de volta à ação, no que promete ser uma sessão importante.

O V4 não foi deixado de lado

A equipe planeja levar os motores V4 para Barcelona, onde devem fazer testes com a Pramac e seus pilotos, segundo Massimo Meregalli em entrevista ao site oficial da MotoGP.

Fernández e Dovizioso serão responsáveis por avaliar a 'nova' Yamaha e, apesar da impaciência que ronda o projeto, Meregalli ressalta que os pilotos principais só irão participar dos testes quando o trabalho já estiver melhor encaminhado.

"Na maioria das vezes, com a nova moto, realizamos apenas testes de corrida, então ainda não estamos na fase de avaliar seu desempenho. Os pilotos de fábrica só testarão esta moto quando acreditarmos que o desempenho será bom o suficiente para que eles a sintam e a entendam".

