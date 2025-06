MotoGP: Novo motor V4 da Yamaha é "bom de ver e ouvir"

O segundo teste europeu do motor V4 desenvolvido pela Yamaha, que aconteceu há alguns dias em Barcelona, foi uma oportunidade para continuar o trabalho com o objetivo de preparar uma mudança total na filosofia do fabricante para o próximo ano. Tradicionalmente fiel a uma arquitetura de motor em linha, a marca está respondendo às expectativas repetidamente expressas por seus pilotos, tentando se alinhar com a abordagem de outros fabricantes da MotoGP.

Enquanto desenvolvia o bloco atual, uma nova evolução que também foi testada na semana passada, a Yamaha confiou o protótipo mais recente aos pilotos de teste, Augusto Fernández, que já o tinha visto há dois meses, e Andrea Dovizioso, recém-promovido a um papel importante no programa de testes. Foi um passo importante, pois dessa vez o motor foi integrado ao protótipo de uma motocicleta "completa", incluindo novo chassi e um braço oscilante adaptado.

Dovizioso e Fernández tiveram dois dias para pilotar em Barcelona, sob o olhar curioso dos pilotos regulares da Pramac, que também participaram do teste com seu próprio programa. "Eu me sentei nela. Tirei algumas fotos para poder chantagear!", brincou Jack Miller, ciente das expectativas em torno da futura moto.

"Parece muito legal, foi bom ver [a moto] na pista", acrescenta o piloto australiano. "Ainda é muito cedo, isso me lembra de quando a Suzuki chegou, por exemplo, uma moto que acabou de ser projetada e levada para a pista. Eles estão apenas tentando acumular quilômetros e esse tipo de coisa, sem se concentrar muito nos pequenos detalhes, foi muito legal ver isso. É bom ver e é bom ouvir".

"Por enquanto, não há muito o que dizer porque eles estão em uma fase [de avaliação] de confiabilidade e não foi realmente um teste de desempenho", acrescentou Miguel Oliveira, também uma testemunha interessada no trabalho, bem como no som singular do V4 na pista.

Fabio Quartararo teve que se contentar com as notícias que lhe foram dadas, mas continua acompanhando de perto o progresso da Yamaha nesse projeto. O francês, que não escondeu o fato de que está esperando por provas sólidas de progresso antes de considerar seu futuro com a Yamaha após 2026, está ansioso para testar ele mesmo o que poderia ser sua futura moto.

"Falei com a equipe, mas ainda não falei com Dovi ou Augusto", explicou ele ao site oficial da MotoGP. "Está indo passo a passo e estamos progredindo a cada dia, o que é normal quando você faz um novo motor e realiza alguns testes. Acho que está indo muito bem, mas precisamos de muito tempo. Mal posso esperar para testá-lo, especialmente porque estou curioso para ver como é um V4. De qualquer forma, parece que está indo bem".

Um teste de V4 nesta temporada para os titulares

Paolo Pavesio, diretor executivo da Yamaha Motor Racing, sabe muito bem que os pilotos estão se esforçando e agora está falando sobre um possível teste antes do final do ano. "Planejamos que eles testem a moto - e não corram com ela - em algum momento da temporada. Isso realmente depende do nosso progresso nas próximas etapas", diz o responsável.

A ideia de uma primeira corrida já neste ano foi cogitada, mas, no máximo, seria uma participação de risco para testar o motor em condições reais com vistas à introdução total em 2026, que ainda não foi confirmada.

"Como sempre dizemos, esse é um projeto paralelo ao desenvolvimento para corridas", afirma Pavesio. "A moto foi para a pista, já é pública. Quanto mais a M1 melhora em termos de desempenho, mais aumenta o interesse da competição interna. Queremos fazer da V4 a melhor moto possível para o futuro e, da mesma forma, queremos ser o mais competitivo possível em todos os fins de semana na pista com o pacote atual".

No que diz respeito ao motor atual, a Yamaha também preparou uma evolução que os quatro titulares puderam testar na semana passada, entre Aragón e Barcelona. Embora seja considerada relativamente pequena, ela está foi incorporada à M1 para o GP da Itália.

