O engenheiro de pista de Marc Márquez na Ducati para a temporada 2025 da MotoGP, Marco Rigamonti, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre como foi acompanhar o espanhol no primeiro ano dele com a marca italiana e a sensação da conquista do título.

Pergunta: Qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando a Ducati lhe disse que você trabalharia com Márquez?

Resposta. A primeira coisa foi um sentimento de satisfação, porque de alguma forma isso significava que a Ducati tinha confiança em mim. Devo ter feito algo certo. Eu já sabia que ele era um piloto especial, porque seu histórico mostrava isso. Mas eu não esperava esse nível de domínio. E também não esperava seu lado humano. Como atleta, os números que ele registrou falam por si, e já o diferenciam dos demais. Mas o que eu não esperava era conhecer alguém tão próximo, que se mistura com toda a equipe como se fosse um deles.

P. O que mais o surpreendeu ao trabalhar com ele?

R. Marc deixou o grupo de trabalho muito confiante no que fazemos. Ninguém esperava um campeonato como esse, e agora estamos cientes do que esse garoto pode fazer em uma moto. Isso faz com que você enfrente cada fim de semana com a sensação de que as coisas podem dar certo. É preciso levar em conta que em todas as corridas em que ele terminou, ele esteve no pódio.

P. Vendo o que ele fez no ano passado, na Gresini e com uma moto do ano anterior, você não poderia ter imaginado a superioridade que vimos?

R. Qualquer dúvida que pudesse ter havido após a quarta operação foi resolvida na última temporada, especialmente porque foi a primeira temporada com uma moto que eu não conhecia. Mas isso não foi nada perto do que ele fez agora. O avanço foi enorme.

P. Você trabalhou com muitos pilotos diferentes. Há algo que se destaque particularmente para você?

R. Eu definiria Marc com dois adjetivos: completo e positivo. Completo, porque ele é completo em todos os aspectos. Na garagem, na pista, quando ele treina sozinho. Ele está atento a tudo. E positivo, porque ele enfrenta qualquer problema com calma. As corridas são problemas, acidentes, quebras. E se o piloto mantém a cabeça fria, isso ajuda os que estão ao seu redor.

P. Desde sua etapa anterior na Honda, houve quem insinuasse que sua velocidade poderia ir contra o desenvolvimento e a evolução das marcas, por causa de sua capacidade de ser competitivo independentemente da moto que pilotasse.

R. Isso não é totalmente falso, mas não da forma como você colocou. O que torna Marc diferente é sua capacidade de ir 100%, mesmo que sua sensação não seja a melhor. Você o faz experimentar uma peça que ele sente pior e ele diz que se sente pior, que não está tão confortável. Mas ele também sabe que conseguirá ir tão rápido quanto com a outra peça ou configuração. Isso obviamente faz diferença e você pode ver isso nos resultados.

P. E no desenvolvimento da moto, isso pode ser uma limitação?

R. De forma alguma. Na verdade, também foi uma descoberta nesse sentido. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, Marc é muito sensível e preciso quando descreve o que acontece com a moto. Ele a identifica e a define, mesmo que depois seja capaz de dar 100% do que tem. Se você tivesse que seguir apenas o cronômetro, então sim, poderia ficar confuso. Mas se combinarmos isso com as explicações que ele nos dá, saberemos que o desenvolvimento está no caminho certo. Na verdade, muitos de seus comentários coincidem com os de Pecco, que sabemos que também é muito sensível.

P. Ao vê-lo na moto, é possível perceber que sua posição, devido às várias operações no braço direito, não é muito natural. Essa limitação tem impacto sobre os dados?

R. Ela não aparece nos dados. O que vemos é que ele tem algumas dificuldades em algumas curvas do lado direito. Mas ele diz que sempre teve esses problemas, então acho que isso está mais relacionado à sua pilotagem. Devido às cirurgias que ele fez no braço, é difícil para ele encontrar uma posição confortável, porque lhe falta força.

P. Ele ainda seria mais rápido sem essa limitação?

R. Talvez, mas também pode ser que o calvário pelo qual ele passou o tenha feito dar um passo à frente mentalmente. Não se trata apenas do físico e provavelmente todas essas operações o levaram a melhorar em outros aspectos, como o gerenciamento de riscos. Este ano, por exemplo, ele caiu muito menos do que o normal para ele.

P. Você acha que alguém que ganhou tanto não tem dificuldade em admitir abertamente um erro quando o comete?

R. Trabalhar com Marc é fácil porque ele facilita as coisas para você. Quando há uma queda no desempenho, ele explica a origem do problema. Em um acidente, é a mesma coisa. Quando a responsabilidade é dele, ele a assume sem nenhum problema. Há momentos em que ele nos diz que há coisas que não dão certo para ele, porque não deram certo quando ele estava na Honda, ou mesmo na Moto2. Isso nos dá muita serenidade.

