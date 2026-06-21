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MotoGP - "O mundo inteiro viu": fiscal ficou "em choque" com agressão de Bezzecchi, mas agradece desculpas

Comissário concedeu entrevista à emissora britânica falando sobre o encontro com o líder do Mundial na manhã deste domingo

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Apesar da vitória de Marc Márquez neste domingo, a grande história do fim de semana do GP da República Tcheca de MotoGP é, sem dúvidas, a suspensão de Marco Bezzecchi após agredir um fiscal depois de seu abandono na sprint do sábado. E o fiscal deu sua versão do caso pela primeira vez.

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Seu nome é Ladislav, e ele atua como fiscal de pista em Brno. Um papel que, na grande maioria das vezes passa despercebido do grande público. Mas ele se tornou o grande protagonista do fim de semana.

Depois da queda na penúltima volta da sprint, no calor do momento, Bezzecchi deu dois tapas na cada de Ladislav, afirmando que ele estava manejando de forma errada sua moto. Nem o recurso da Aprilia foi aceito e os comissários mantiveram a punição de suspensão do italiano para a prova deste domingo.

A TNT Sports, responsável pela transmissão da MotoGP no Reino Unido, teve a chance de entrevistar Ladislav na manhã deste domingo em Brno para ouvir seu lado da história.

 

"Sim, estou bem. Naquele momento fiquei em choque. Quando o vídeo espalhou e o mundo inteiro viu, fiquei realmente decepcionado, porque é algo completamente novo para mim", disse.

Na sequência, ele falou sobre os passos que levaram à reação de Bezzecchi: "Ele certamente estava irritado e eu compreendo a situação, porque ele caiu. Então eu fiz o meu trabalho, fui até à moto e levantei-a".

"Puxei a embreagem e tentei endireitá-la porque ainda estava ligada, mas a moto começou a se mexer. Então quis pará-la novamente, e ela disparou. Provavelmente pensou que eu o tivesse feito de propósito. Mas foi um acidente, e depois todos viram o que aconteceu".

Por fim, quando lhe perguntaram se tinha visto a declaração de Bezzecchi nas redes sociais, Ladislav revelou ter apreciado muito o fato de que, nesta manhã, o italiano o procurou para pedir desculpas pessoalmente, com a transmissão internacional exibindo as imagens durante o aquecimento.

 

"Sim, eu vi [a declaração de Bezzecchi], e antes disso ele veio falar comigo e me pediu desculpa pessoalmente. Portanto, eu o compreendo e desejo-lhe a maior sorte. Significa muito para mim o fato de ele ter se desculpado", concluiu.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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