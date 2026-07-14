O regulamento de concessões da MotoGP sofreu mudanças cruciais na virada da metade da temporada 2026. Com a reclassificação de Ducati, Aprilia e Honda, as fabricantes agora operam sob novos limites de testes e desenvolvimento. Contudo, apesar da alteração oficial, o efeito prático será contido, dada a transição total de recursos para os protótipos de 2027.

Desde a temporada de 2024, o sistema de concessões da categoria foi reformulado. Ele não se baseia mais no número de pódios conquistados nas temporadas anteriores, mas nos pontos somados ao longo de um ano: na primeira metade da temporada, é o campeonato anterior que define as quatro categorias e na segunda metade, é o total de pontos somados de uma pausa de agosto até a seguinte.

A metade da temporada foi alcançada no GP da Alemanha, que foi a última etapa antes da pausa de julho. É, portanto, o momento de fazer um novo cálculo dos pontos acumulados, e nunca as posições das equipes haviam sido tão remexidas desde que o sistema atual foi implementado, já que três dos cinco fabricantes mudarão de categoria.

A Ducati, que permaneceu na categoria A desde 2024, é rebaixada pela primeira vez para a categoria B após ser ultrapassada pela Aprilia... que, por sua vez, passa da categoria C para a B. Já a Honda havia lutado muito para sair da categoria D no ano passado, mas a montadora japonesa já está deixando a categoria C e voltando para a D.

Mais especificamente, a Ducati obteve 84,56% do máximo de pontos possíveis, enquanto era necessário atingir 85% para permanecer na categoria A. O limite de 60% permitia passar para a categoria B, e a Aprilia o ultrapassou, obtendo 72,20% dos pontos em jogo, mas não a KTM, com 49,81%. O limite para passar para a categoria D era de 45%. A Honda ficou bem abaixo disso, com 31,79%, e a Yamaha permaneceu nessa categoria, com 23,55%.

Tudo muda... mas, na prática, poucas coisas devem mudar. Eis o motivo.

O que a Ducati vai ganhar

Por estar na categoria A, a Ducati enfrentava restrições relacionadas ao número de pneus disponíveis para realizar testes fora das corridas. Isso pode parecer insignificante, mas um número reduzido de pneus implica em menos tempo de pista e, portanto, menor capacidade de desenvolver sua moto.

A Ducati terá direito a mais 20 pneus do que o inicialmente previsto... mas isso se aplica apenas aos pneus Michelin, utilizados este ano, e não aos da Pirelli, que se tornará fornecedora da MotoGP em 2027. A fabricante entregou um número idêntico de pneus a cada marca, por uma questão de equidade antes dessa grande mudança, aliada ao novo regulamento.

Como os recursos dos fabricantes já estão, em grande parte, voltados para a moto de 2027, a situação não mudará muito para a Ducati.

Será que Nicolò Bulega vai aproveitar uma vaga especial na Ducati ? Foto: Ducati Corse

A única outra mudança para a marca italiana é que ela agora tem direito a três wild-cards, enquanto estava sem esse direito desde 2024. Seus pilotos de testes, Michele Pirro e Nicolò Bulega, poderiam, portanto, participar de corridas este ano, ainda mais porque Bulega é cotado para correr pela VR46 no ano que vem. De qualquer forma, a Ducati precisará se apressar para aproveitar os possíveis wild-cards, já que eles serão eliminados no ano que vem.

O que a Aprilia vai perder

Ao passar da categoria C para a B, a Aprilia se vê na mesma situação que a Ducati. Com isso, ela perde 30 pneus Michelin para seus testes, além de três wild cards.

Provavelmente não será uma grande mudança para a equipe de Noale, já que Lorenzo Savadori, o piloto de testes, só foi escalado para pilotar uma moto extra uma única vez desde o início do ano, em Jerez.

O que a Honda vai ganhar

A Honda havia deixado a categoria D com orgulho no ano passado, sem se preocupar com as vantagens perdidas. Ao passar da categoria C para a D, a montadora se junta à Yamaha e ganha 40 pneus Michelin adicionais, o direito de enviar seus pilotos titulares para testes e de organizá-los em todos os circuitos do campeonato (contra três até então), além de poder usar uma terceira carenagem diferente este ano, contra duas para a Ducati, a Aprilia e a KTM.

A Honda volta à categoria D de concessionárias para o final da temporada. Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Assim como acontece com as outras marcas, é improvável que isso tenha um impacto real. Joan Mir deixará a equipe oficial no final do ano, Luca Marini também está de saída e Johann Zarco está lesionado no momento, o que abre, acima de tudo, a possibilidade de organizar testes para Diogo Moreira.

Como o programa de testes está agora voltado essencialmente para 2027, não é certo que a Honda altere seus planos, nem que uma nova carenagem venha a ser desenvolvida.

O retorno à categoria D também significa que cada piloto da Honda terá direito a mais dois motores, e que a marca agora tem autorização para aprimorá-lo ao longo do ano, o que também parece pouco provável, já que é preciso se concentrar principalmente no novo motor da próxima temporada, cuja cilindrada passará de 1.000 cc para 850 cc.

O próximo cálculo das categorias de concessões só será feito daqui a um ano. Devido ao novo regulamento técnico, que pode alterar significativamente a hierarquia, todas as montadoras serão classificadas na categoria B na primeira metade da temporada de 2027, independentemente de seus resultados nas últimas corridas da temporada atual.

Categoria A B C D Porcentagem de pontos >= 85% >= 60% a <85% >= 35% a <60% <35% Pneus para os testes 170 190 220 260 Pilotos autorizados para os testes Pilotos de testes Pilotos de testes Pilotos de testes Livre Circuitos autorizados para os testes 3 pistas 3 pistas 3 pistas Todos os circuitos do GP Convites para a temporada 0 3 6 6 Motores para a temporada 8 8 8 10 Especificações do motor Gelée Gelée Gelada Livre Carenagens permitidas 2 2 2 3 (renunciando a uma especificação anterior especificação anterior no 3º)

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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