A Aprilia diz que seu novo e ousado pacote aerodinâmico, que estreou no teste da MotoGP em Valência, foi projetado para dar à RS-GP uma janela de desempenho mais ampla e utilizável.

A fabricante de Noale tem se esforçado mais do que ninguém no desenvolvimento aerodinâmico nas últimas temporadas, e deu mais um passo na terça-feira, quando Marco Bezzecchi e Jorge Martín apresentaram motos equipadas com novas carenagens.

Embora a maioria das mudanças tenha sido feita na parte dianteira da motocicleta, Bezzecchi também foi visto usando uma asa traseira maior, no estilo da Fórmula 1, durante algumas partes do teste. De acordo com o diretor técnico Fabiano Sterlacchini, as atualizações refletem o esforço da Aprilia para melhorar a moto em toda a volta, em vez de se concentrar em uma área de destaque.

"Basicamente, uma das características do desenvolvimento aerodinâmico é 'esticar a cobertura'", explicou. "Então, por exemplo, é bastante claro que você tem uma velocidade máxima melhor e que, em termos de desempenho, você não está melhorando muito o tempo de volta, mas é mais fácil ultrapassar e gerenciar a corrida".

"Mas, enquanto isso, para aumentar o arrasto, que é o oposto do que você precisa para a velocidade máxima, você pode melhorar seu desempenho durante a frenagem. Portanto, tentamos ampliar a cobertura em todas as áreas para ter o coeficiente aerodinâmico correto em todas as fases da pilotagem", falou.

Foi um dia positivo para a Aprilia em Valência, com o piloto da Trackhouse, Raul Fernández, liderando os tempos com a RS-GP 2025 e Bezzecchi terminando apenas 0,027s atrás, em segundo, enquanto fazia testes consecutivos com as duas motos.

Este último, que encerrou a temporada com vitórias em Portugal e Valência, fez uma avaliação mista da motocicleta em meio a um início de dia conturbado.

"Bem, é claro que é diferente, mas nunca há tempo suficiente para realmente entender", disse ele. "É claro que testamos muitas coisas, mas o dia foi um pouco peculiar por causa das condições climáticas. Perdemos muito tempo de pista".

"Portanto, sentimentos contraditórios, como sempre, nos testes. Alguns pontos positivos, com certeza, mas também muitas dúvidas, muitos pontos negativos, como sempre acontece nos testes. Teremos que analisar tudo muito bem antes de tomar decisões. Foi apenas um aperitivo", continuou.

Bezzecchi sentiu que o desempenho entre as duas Aprilias era amplamente comparável, mas admitiu que era difícil ter uma noção real do RS-GP 2026 em um período tão curto.

"Foi muito semelhante entre as duas", disse ele. "Talvez com a nova tenha sido o melhor tempo de volta, mas, de qualquer forma, foi cerca de meio décimo mais lento com a outra. É normal no começo. Conheço muito bem a moto desta temporada, acho que fiz 10.000 km. Então, em apenas 40 ou 50 voltas com a nova moto, é impossível realmente entendê-la".

Apenas Bezzecchi e Martín testaram a moto 2026 em Valência, já que os pilotos da Trackhouse não tinham peças novas disponíveis na terça-feira.

