Marc Márquez terá que esperar até o domingo para se sagrar campeão mundial de MotoGP de 2026, o que representará seu décimo título no motociclismo e o oitavo na categoria rainha.

O piloto espanhol tinha absolutamente tudo pronto para comemorar o título: precisava tirar dois pontos de vantagem de Jorge Martín neste sábado e marcar pontos para neutralizar também a ameaça de Marco Bezzecchi.

O #93 estava em terceiro lugar na prova sprint, com Bezzecchi em primeiro e Martín duas posições atrás, um resultado que lhe garantiria o título. Mas, quando faltava apenas uma volta e meia para cruzar a linha de chegada e conquistar mais um troféu, a chuva começou a cair com mais intensidade em Portimão e ele caiu na curva 7, somando mais um zero que dá fôlego aos seus rivais.

No entanto, as esperanças ainda não estão perdidas, longe disso, para Márquez. Por mais que este sábado tenha sido um revés, a verdade é que o piloto da Ducati terá chances muito claras e favoráveis de se tornar campeão neste domingo, na corrida principal. A seguir, explicamos o que o atual detentor de nove títulos precisa fazer.

O que Marquez precisa para ser campeão neste domingo em Portimao: objetivo, Top 9

Para começar, você precisa saber que Márquez será o campeão da MotoGP de 2026 no GP de Portugal se...

Terminar entre os 9 primeiros (independentemente do que Martín e Bezzechi fizerem)

Terminar entre os 14 primeiros, com Martín vencenndo a corrida em Portimão

Terminar entre os 15 primeiros, com Martín em primeiro ou segundo lugar

Não marcar pontos, Martín ficar em terceiro ou pior e Bezzecchi não vencer

Primeiro, vamos dar uma olhada em como ficou a classificação geral da MotoGP 2026 após a corrida sprint em Portimão. Com o zero de Márquez, a vitória de Bezzecchi e o quinto lugar de Martín, o piloto espanhol lidera a classificação geral ainda com uma ampla vantagem: 55 pontos sobre Martín e 62 sobre Bezzecchi.

Assim, a situação para Márquez é clara: ele precisa sair de Portimão com 37 pontos de vantagem sobre os dois pilotos oficiais da Aprilia. Portanto, ele pode perder até 18 pontos para Martín (ou, o que dá no mesmo, basta conquistar 7 pontos) e 24 para Bezzecchi, que precisa, necessariamente, vencer as três provas restantes (contando sábados e domingos) e que Márquez não marque nenhum ponto nessas três corridas.

Portanto, há uma série de combinações que garantirão o título a Márquez. O mais importante é que basta a ele terminar entre os 9 primeiros na corrida deste domingo, em Portugal, para garantir o título, independentemente do desempenho de Martín.

MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!

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