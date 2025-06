No início desta semana, a Comissão Europeia finalmente deu luz verde para a Liberty Media comprar a Dorna Sports e, portanto, a MotoGP.

A confirmação veio com um dia de atraso para que a imprensa perguntasse aos pilotos o que eles achavam da aquisição durante o GP da Itália, que aconteceu no último fim de semana, mas o dia de mídia para o GP da Holanda proporcionou uma primeira oportunidade de sondar as opiniões sobre o acordo iminente.

Nesse meio tempo, uma importante suposição deve ser feita: nenhum dos cinco pilotos abordados deu respostas que pudessem ser consideradas negativas, o que não é surpreendente.

Em parte porque é difícil argumentar contra o histórico da Liberty como proprietária da Fórmula 1, que a empresa americana adicionou ao seu portfólio no início de 2017. Esse sentimento foi expresso em alto e bom som pelo líder do campeonato mundial, Marc Márquez, e por Fabio di Giannantonio, em Assen, na quinta-feira.

"A Liberty Media fez coisas muito boas em outros esportes, como a Fórmula 1", disse Márquez, que tem 40 pontos de vantagem sobre o irmão Alex na véspera do fim de semana holandês. "Acho que é uma coisa muito boa para o campeonato".

Di Giannantonio acrescentou: "Sim, vimos o que a Liberty fez com a Fórmula 1 no final. A F1 já era um grande pacote e eles o levaram a um nível totalmente novo. Agora os pilotos da F1 são superestrelas e isso é ótimo".

Mas o tom positivo das respostas também deve ser lido com uma coisa em mente: não é politicamente inteligente sair atirando abertamente contra a nova liderança durante uma mudança de regime. Lembremos também que alguns relacionamentos com membros da Dorna - alguns dos quais devem permanecer como acionistas na nova ordem - vêm de longa data. Não é um momento ruim para a diplomacia. Especialmente em uma arena implacável como o esporte, onde as carreiras são curtas na melhor das hipóteses.

Há apenas algumas vagas no grid e muitos esperam que a Liberty tente ampliar o apelo internacional da MotoGP. A multidão de pilotos espanhóis e italianos pode estar ciente disso quando se trata de expressar opiniões na íntegra.

Mas a esperança de Maverick Viñales de que a Liberty possa alcançar uma geração mais jovem de fãs é algo que qualquer pessoa que se preocupe com a saúde do esporte a longo prazo apoiaria.

"Acho que a melhor coisa que pode acontecer é criar uma comunidade realmente excelente", disse o piloto da KTM Tech3. "Ser capaz de alcançar pessoas com as quais ainda não nos conectamos. Especialmente a nova geração".

Di Giannantonio expressou pensamentos semelhantes sobre uma base de fãs mais jovens, atraídos pelos pilotos superestrelas que ele mencionou. E ele fez questão de acrescentar que ficaria feliz em fazer mais em termos de eventos de relações públicas, se isso fosse necessário na nova era.

"Para os pilotos, é bom ser uma superestrela. Mas acho que o mais importante é que isso permite que você alcance mais lares, mais TVs. E, portanto, ter mais pessoas nos assistindo, mais fãs, mais pessoas apaixonadas pelo esporte e mais interesse. No final, para nós, pilotos, talvez possa haver mais eventos. Mas seria bom se tivéssemos mais crianças ou mais pessoas assistindo e torcendo por nós."

O piloto italiano, que subiu ao pódio no GP da Itália, também defendeu a Dorna, acrescentando: "É bom que a Dorna tenha continuado a fazer parte do projeto, porque talvez eles também possam orientar a Liberty sobre o que é melhor para o nosso esporte".

Tanto Álex Márquez quanto Marco Bezzecchi foram mais cautelosos em suas respostas, com o último se recusando a comentar até que haja algo concreto para comentar.

O piloto da Gresini Racing se limitou a dizer: "Não sei o que esperar. Acho que vamos mudar nossa rota, às vezes para melhorar. Espero que tenhamos um show melhor, um produto melhor para todas as pessoas que estão assistindo às corridas em casa. Não estudo marketing nem nada do gênero, portanto não sei o que pode mudar. Eles sabem mais do que nós e farão o que acharem melhor para o nosso esporte".

No entanto, se você observar bem, não é apenas o lugar-comum. Tanto Viñales quanto Marc Márquez estavam pelo menos dispostos a apontar alguns desafios que esperam que a Liberty enfrente.

Viñales, em particular, identificou um possível obstáculo na conversão de jovens gamers em fãs capazes de se conectar com o lado humano do mundo real da MotoGP.

"Gosto de ver as crianças envolvidas", disse ele. "E, no momento, vejo que é um pouco difícil porque elas adoram jogos digitais... no entanto, elas precisam entender o valor que temos na MotoGP e como é a nossa paixão".

"Então, poder mostrar isso a eles ou alcançar mais pessoas e permitir que elas entendam nossa paixão, nossas corridas e nossa vida... Acho que isso pode ser muito bom para nós, como pilotos, e também para os espectadores."

Os fãs obstinados da MotoGP, sem dúvida, temem que a Liberty tente transformar a categoria em um clone da F1 em duas rodas. E isso é algo que Marc Márquez abordou quando apontou outro dos desafios do novo proprietário.

"Cada esporte, eu acho, tem seu próprio caminho", disse ele. "Você não pode repetir a atmosfera da F1 na MotoGP e não pode repetir a atmosfera da MotoGP na Fórmula 1. Você tem que entender qual é o seu objetivo, o que os fãs precisam no seu esporte. Mas eles são muito bons nisso".

