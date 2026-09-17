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MotoGP: Ogura é liberado para retornar no GP da Áustria

Japonês ficou fora das duas últimas etapas após sofrer fratura no polegar e passar por cirurgia

Richard Asher
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura está pronto para retornar à MotoGP neste fim de semana, no GP da Áustria, em Spielberg. O piloto da Trackhouse recebeu autorização da equipe médica da categoria para voltar às pistas depois de ficar afastado das duas últimas etapas.

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O japonês sofreu uma fratura no polegar em um acidente durante um treinamento realizado após o GP da Grã-Bretanha, no mês passado. Ogura precisou passar por uma cirurgia antes da etapa de Aragón e, por isso, não disputou aquela corrida nem o GP de San Marino, realizado posteriormente em Misano.

Após passar por um "tratamento intensivo de reabilitação em Barcelona", segundo comunicado da Trackhouse, Ogura recebeu sinal verde para competir na Áustria. A liberação, porém, ainda está condicionada a uma avaliação final de sua condição física durante o primeiro treino de sexta-feira.

O período afastado teve impacto significativo nas pretensões do japonês no campeonato. Apesar de ter abandonado a corrida em Silverstone, Ogura deixou a Grã-Bretanha na terceira posição da classificação, 37 pontos atrás do então líder Jorge Martín.

Sem participar das etapas de Aragón e San Marino, a diferença aumentou para 71 pontos. Ogura chega a Spielberg na sexta colocação do campeonato, enquanto Marc Márquez passou a dividir a liderança com Martín. O atual campeão também ganhou força nas últimas provas, aumentando o desafio para o piloto da Trackhouse na parte final da temporada.

A volta de Ogura também representa um reforço importante para a equipe depois de dois fins de semana abaixo das expectativas. Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia, substituiu o japonês em Aragón, enquanto em Misano a Trackhouse competiu apenas com Raúl Fernández.

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