MotoGP: Ogura lidera o TL3 pré-classificação em Goiânia à frente de Márquez; Moreira é 14º
Sessão teve ritmo frenético, por ser a primeira do fim de semana com pista completamente seca
As motos da MotoGP foram à pista pela primeira vez neste sábado para o terceiro e último treino livre do GP do Brasil. E na sessão que antecede a classificação em Goiânia, Ai Ogura surpreendeu em sua última volta rápida para terminar na ponta, à frente de Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira ficou em 14º.
A sessão, com 30 minutos de duração, começou bem movimentada, com os pilotos aproveitando a primeira oportunidade de pista seca no fim de semana para realmente entenderem o circuito de Goiânia. Com 01min20s995, Bagnaia foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas o mais rápido dessa leva inicial de voltas foi Marc Márquez, com 01min20s372, já Moreira era o quinto.
Enquanto os pilotos vinham baixando e muito seus tempos, com Marc sendo o primeiro a baixar de 01min19s, Álex Márquez causou uma bandeira amarela após cair na curva quatro, a mesma de uma série de quedas no TL2 da sexta. O espanhol da Gresini levantou do chão reclamando de Bagnaia, porém, a transmissão mostrou que o italiano, que vinha à frente, não fez nada demais.
Após os dez minutos iniciais, Di Giannantonio liderava com 01min18s888, tendo Marc em segundo, a 0s023, com Viñales a 0s034, Bezzecchi a 0s071 e Martín a 0s082. Já Moreira era o 14º, a 0s475.
Com 20 minutos transcorridos, Marc era o ponteiro com 01min18s663, 0s101 à frente de Ogura em segundo, com Morbidelli, Martín e Di Giannantonio fechando o top 5, a 0s225. Moreira era o 15º, a 0s700 de distância.
Para a preocupação da Pramac, Toprak foi ao chão, também na curva quatro, com cinco minutos para o fim do TL3. Para sua sorte, o turco se classificou diretamente para o Q2, o que lhe dá 20min a mais para se preparar. Logo na sequência, foi a vez de Bezzecchi ser a próxima vítima da curva quatro. E, diferentemente do turco, o vencedor do GP da Tailândia ficou no Q1.
Já na curva zero, Morbidelli caiu com menos de dois minutos para o fim do TL3, deixando o último setor com bandeira amarela.
Ai Ogura surpreendeu no fim, garantindo o melhor tempo da sessão com 01min18s237, apenas 0s011 à frente de Marc Márquez. Jorge Martín foi o terceiro, a 0s168, enquanto Francesco Bagnaia e Pedro Acosta fecharam os cinco primeiros. Completaram o top 10: Joan Mir, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Já Diogo Moreira foi o 14º, a 0s838.
A MotoGP dá sequência ao sábado em Goiânia em alguns minutos. A partir das 10h50 acontece a classificação, que define o grid de largada tanto da corrida sprint quanto do GP do Brasil do domingo, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado final do TL3 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|16
|
1'18.237
|176.463
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|17
|
+0.011
1'18.248
|0.011
|176.439
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|17
|
+0.168
1'18.405
|0.157
|176.085
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|16
|
+0.281
1'18.518
|0.113
|175.832
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+0.379
1'18.616
|0.098
|175.613
|6
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|16
|
+0.534
1'18.771
|0.155
|175.267
|7
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|16
|
+0.555
1'18.792
|0.021
|175.220
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|12
|
+0.597
1'18.834
|0.042
|175.127
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|14
|
+0.615
1'18.852
|0.018
|175.087
|10
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+0.627
1'18.864
|0.012
|175.060
|11
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+0.684
1'18.921
|0.057
|174.934
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|16
|
+0.692
1'18.929
|0.008
|174.916
|13
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|11
|
+0.713
1'18.950
|0.021
|174.870
|14
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+0.838
1'19.075
|0.125
|174.593
|15
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+0.839
1'19.076
|0.001
|174.591
|16
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|16
|
+0.872
1'19.109
|0.033
|174.518
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+0.892
1'19.129
|0.020
|174.474
|18
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+0.902
1'19.139
|0.010
|174.452
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+0.975
1'19.212
|0.073
|174.291
|20
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|18
|
+0.996
1'19.233
|0.021
|174.245
|21
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+1.144
1'19.381
|0.148
|173.920
|22
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+1.256
1'19.493
|0.112
|173.675
|Ver resultados completos
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