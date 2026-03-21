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MotoGP: Ogura lidera o TL3 pré-classificação em Goiânia à frente de Márquez; Moreira é 14º

Sessão teve ritmo frenético, por ser a primeira do fim de semana com pista completamente seca

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

As motos da MotoGP foram à pista pela primeira vez neste sábado para o terceiro e último treino livre do GP do Brasil. E na sessão que antecede a classificação em Goiânia, Ai Ogura surpreendeu em sua última volta rápida para terminar na ponta, à frente de Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira ficou em 14º.

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A sessão, com 30 minutos de duração, começou bem movimentada, com os pilotos aproveitando a primeira oportunidade de pista seca no fim de semana para realmente entenderem o circuito de Goiânia. Com 01min20s995, Bagnaia foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas o mais rápido dessa leva inicial de voltas foi Marc Márquez, com 01min20s372, já Moreira era o quinto.

Enquanto os pilotos vinham baixando e muito seus tempos, com Marc sendo o primeiro a baixar de 01min19s, Álex Márquez causou uma bandeira amarela após cair na curva quatro, a mesma de uma série de quedas no TL2 da sexta. O espanhol da Gresini levantou do chão reclamando de Bagnaia, porém, a transmissão mostrou que o italiano, que vinha à frente, não fez nada demais.

 

Após os dez minutos iniciais, Di Giannantonio liderava com 01min18s888, tendo Marc em segundo, a 0s023, com Viñales a 0s034, Bezzecchi a 0s071 e Martín a 0s082. Já Moreira era o 14º, a 0s475.

Com 20 minutos transcorridos, Marc era o ponteiro com 01min18s663, 0s101 à frente de Ogura em segundo, com Morbidelli, Martín e Di Giannantonio fechando o top 5, a 0s225. Moreira era o 15º, a 0s700 de distância.

 

Para a preocupação da Pramac, Toprak foi ao chão, também na curva quatro, com cinco minutos para o fim do TL3. Para sua sorte, o turco se classificou diretamente para o Q2, o que lhe dá 20min a mais para se preparar. Logo na sequência, foi a vez de Bezzecchi ser a próxima vítima da curva quatro. E, diferentemente do turco, o vencedor do GP da Tailândia ficou no Q1.

Já na curva zero, Morbidelli caiu com menos de dois minutos para o fim do TL3, deixando o último setor com bandeira amarela.

Ai Ogura surpreendeu no fim, garantindo o melhor tempo da sessão com 01min18s237, apenas 0s011 à frente de Marc Márquez. Jorge Martín foi o terceiro, a 0s168, enquanto Francesco Bagnaia e Pedro Acosta fecharam os cinco primeiros. Completaram o top 10: Joan Mir, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Já Diogo Moreira foi o 14º, a 0s838.

A MotoGP dá sequência ao sábado em Goiânia em alguns minutos. A partir das 10h50 acontece a classificação, que define o grid de largada tanto da corrida sprint quanto do GP do Brasil do domingo, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL3 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 16

1'18.237

   176.463  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.011

1'18.248

 0.011 176.439  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 17

+0.168

1'18.405

 0.157 176.085  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 16

+0.281

1'18.518

 0.113 175.832  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+0.379

1'18.616

 0.098 175.613  
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+0.534

1'18.771

 0.155 175.267  
7 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 16

+0.555

1'18.792

 0.021 175.220  
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+0.597

1'18.834

 0.042 175.127  
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.615

1'18.852

 0.018 175.087  
10 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.627

1'18.864

 0.012 175.060  
11 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+0.684

1'18.921

 0.057 174.934  
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 16

+0.692

1'18.929

 0.008 174.916  
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+0.713

1'18.950

 0.021 174.870  
14 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+0.838

1'19.075

 0.125 174.593  
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+0.839

1'19.076

 0.001 174.591  
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 16

+0.872

1'19.109

 0.033 174.518  
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+0.892

1'19.129

 0.020 174.474  
18 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.902

1'19.139

 0.010 174.452  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+0.975

1'19.212

 0.073 174.291  
20 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 18

+0.996

1'19.233

 0.021 174.245  
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+1.144

1'19.381

 0.148 173.920  
22 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+1.256

1'19.493

 0.112 173.675  
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