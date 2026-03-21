As motos da MotoGP foram à pista pela primeira vez neste sábado para o terceiro e último treino livre do GP do Brasil. E na sessão que antecede a classificação em Goiânia, Ai Ogura surpreendeu em sua última volta rápida para terminar na ponta, à frente de Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira ficou em 14º.

A sessão, com 30 minutos de duração, começou bem movimentada, com os pilotos aproveitando a primeira oportunidade de pista seca no fim de semana para realmente entenderem o circuito de Goiânia. Com 01min20s995, Bagnaia foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas o mais rápido dessa leva inicial de voltas foi Marc Márquez, com 01min20s372, já Moreira era o quinto.

Enquanto os pilotos vinham baixando e muito seus tempos, com Marc sendo o primeiro a baixar de 01min19s, Álex Márquez causou uma bandeira amarela após cair na curva quatro, a mesma de uma série de quedas no TL2 da sexta. O espanhol da Gresini levantou do chão reclamando de Bagnaia, porém, a transmissão mostrou que o italiano, que vinha à frente, não fez nada demais.

Após os dez minutos iniciais, Di Giannantonio liderava com 01min18s888, tendo Marc em segundo, a 0s023, com Viñales a 0s034, Bezzecchi a 0s071 e Martín a 0s082. Já Moreira era o 14º, a 0s475.

Com 20 minutos transcorridos, Marc era o ponteiro com 01min18s663, 0s101 à frente de Ogura em segundo, com Morbidelli, Martín e Di Giannantonio fechando o top 5, a 0s225. Moreira era o 15º, a 0s700 de distância.

Para a preocupação da Pramac, Toprak foi ao chão, também na curva quatro, com cinco minutos para o fim do TL3. Para sua sorte, o turco se classificou diretamente para o Q2, o que lhe dá 20min a mais para se preparar. Logo na sequência, foi a vez de Bezzecchi ser a próxima vítima da curva quatro. E, diferentemente do turco, o vencedor do GP da Tailândia ficou no Q1.

Já na curva zero, Morbidelli caiu com menos de dois minutos para o fim do TL3, deixando o último setor com bandeira amarela.

Ai Ogura surpreendeu no fim, garantindo o melhor tempo da sessão com 01min18s237, apenas 0s011 à frente de Marc Márquez. Jorge Martín foi o terceiro, a 0s168, enquanto Francesco Bagnaia e Pedro Acosta fecharam os cinco primeiros. Completaram o top 10: Joan Mir, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Já Diogo Moreira foi o 14º, a 0s838.

A MotoGP dá sequência ao sábado em Goiânia em alguns minutos. A partir das 10h50 acontece a classificação, que define o grid de largada tanto da corrida sprint quanto do GP do Brasil do domingo, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL3 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia:

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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