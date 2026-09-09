MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino
Japonês não será substituído e Trackhouse terá apenas uma moto em Misano
Ainda em recuperação após lesionar o polegar da mão esquerda, Ai Ogura está fora do GP de San Marino de MotoGP neste fim de semana. O piloto da Trackhouse se machucou durante as férias de meio de ano, quando ocupava o terceiro lugar na classificação, tendo sido operado no fim de agosto.
Ogura já havia ficado de fora do GP de Aragón, realizado entre os dias 28 e 30 de agosto. Nesta terça-feira (09), o japonês passou por radiografias para analisar a progressão da lesão e avaliar a possibilidade de retornar às pistas em Misano neste fim de semana. Porém, os médicos o aconselharam a permanecer em repouso, antes mesmo que o diretor médico da MotoGP, Angel Charte, tivesse a chance de se pronunciar na quinta-feira.
A Trackhouse inscreverá apenas Raul Fernández no GP de San Marino, já que Lorenzo Savadori, substituto do japonês em Aragón, não está disponível neste fim de semana.
Ogura permanecerá em Barcelona, onde está sendo tratado, com o objetivo de voltar à ação no GP da Áustria, no fim de semana de 20 de setembro. Entretanto, pensando no campeonato, a disputa pelo título já está significativamente mais difícil: o japonês está 53 pontos atrás do líder, Jorge Martín, ocupando agora a quinta colocação.
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Confira comunicado da Trackhouse na íntegra
"Pelo segundo fim de semana consecutivo a equipe SuperFile Trackhouse MotoGP entrará no fim de semana de corrida sem Ai Ogura. Após a cirurgia pouco antes de Aragón e as esperanças de que uma semana de reabilitação em seu polegar esquerdo lesionado, resultado de um acidente em treino de motocross no Japão, após Silverstone, lhe permitiria pilotar em Misano, a orientação médica mais recente, após avaliação em Barcelona no fim da terça-feira, é que ele ainda não está suficientemente recuperado para pilotar e, portanto, se retira do GP de San Marino.
"Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia, que, com pouquíssima antecedência, aceitou entrar como substituto de Ogura em Aragón, não está disponível para pilotar neste fim de semana, em Misano, deixando a equipe sem opção a não ser disputar a etapa de San Marino apenas com Raul Fernandez".
"Ai Ogura permanecerá em Barcelona, concentrando-se para recuperar a forma física antes do GP da Áustria, daqui a uma semana".
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