MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

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Piloto japonês sofreu fratura no polegar que o impediu de disputar o GP de Aragón

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura foi operado com sucesso nesta quinta-feira (27), em Barcelona, devido à lesão na mão esquerda que o obrigou a perder o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada de 2026 da MotoGP. A equipe Trackhouse espera que o piloto japonês volte às pistas no GP de San Marino, em Misano.

O editor recomenda:

Na última quarta-feira (26), a Trackhouse anunciou que o piloto japonês não estaria presente no MotorLand devido a uma fratura próxima ao polegar esquerdo, sofrida durante um treino no Japão no intervalo após o GP da Grã-Bretanha, onde não conseguiu terminar a corrida de domingo devido a uma queda.

Assim, o japonês ficou à espera de ser operado nesta quinta-feira. A cirurgia foi realizada com sucesso pelo Dr. Xavier Mir e sua equipe do Hospital Universitari Dexeus, de Barcelona.

A partir de agora, Ogura tentará iniciar sua reabilitação o mais rápido possível, com um objetivo claro: poder retornar no GP de San Marino, entre os dias 11 e 13 de setembro. No entanto, embora a Trackhouse espere que ele possa voltar até lá, a equipe norte-americana reconheceu que ainda é cedo para confirmar isso 100%.

“O piloto da Trackhouse, Ai Ogura, foi submetido a uma cirurgia nesta manhã, em Barcelona. O Dr. Mir, que realizou a cirurgia, informou que a fratura do polegar esquerdo de Ai foi fixada com uma placa, e que será feita uma avaliação de seu estado durante o próximo fim de semana antes de estabelecer um plano de reabilitação”, indicou a equipe em um comunicado.

“Embora esperemos que Ai esteja em condições de participar do GP de San Marino, que ocorrerá daqui a 15 dias, nesta fase ainda é muito cedo para confirmar isso”.

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