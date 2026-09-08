Nesta terça-feira (08), Ai Ogura passará por um controle radiológico para avaliar como está o polegar de sua mão esquerda, o qual foi operado no dia 27 de agosto após uma lesão durante as férias de meio de ano. A equipe do doutor Xavier Mir decidirá, junto com o piloto e a Trackhouse, se Ogura viaja para Misano, onde, no próximo fim de semana, será realizado o GP de San Marino de MotoGP.

Quinto na classificação geral da MotoGP com 203 pontos, 53 a menos que o líder Jorge Martín, Ogura espera poder reaparecer neste fim de semana em Misano, décima quarta etapa do calendário, depois de perder o fim de semana de Aragón por causa da lesão na mão esquerda.

Após a corrida de Silverstone, na qual Ogura sofreu uma queda sem grandes consequências, o piloto japonês da Trackhouse viajou para o Japão, onde voltou a morar depois de anos na Espanha.

Durante a estadia em seu país natal, Ogura sofreu uma queda enquanto praticava motocross. Só no retorno à Europa ele passou por uma revisão médica da mão afetada, sendo detectada uma fratura que o obrigou a passar pelo centro cirúrgico em Barcelona, justamente na quinta-feira do GP de Aragón.

"O piloto da Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, passou por uma cirurgia em Barcelona", informou na ocasião a equipe norte-americana. "O Dr. Mir, que realizou a intervenção, informou que a fratura do polegar esquerdo de Ai foi fixada com uma placa, e que será feita uma avaliação do seu estado durante o próximo fim de semana antes de estabelecer um plano de reabilitação. Embora esperemos que Ai esteja em condições de comparecer ao GP de San Marino, é cedo demais para confirmá-lo".

Ai Ogura, Trackhouse Racing, durante la Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone, donde terminó segundo Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Após descansar e fazer reabilitação desde a operação, Ogura irá a Clínica Dexeus de Barcelona para ser submetido a exames pelos médicos que, em um primeiro momento, devem dar o OK ao piloto para viajar a Misano.

Uma vez lá, no entanto, Ogura deverá passar, na quinta-feira, por um novo controle por parte do diretor médico da MotoGP, o doutor Angel Charte, quem deve dar a autorização definitiva ao piloto para poder correr.

No momento, a Trakchouse inscreveu Ogura na lista provisória de participantes para o GP, embora, se no fim das contas ele não puder participar, tudo indique que, como aconteceu em Aragón, Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia, ficaria encarregado de substituí-lo.

Ogura chegou à pausa após o GP da Alemanha em segundo na classificação geral do Mundial, com 194 pontos, a apenas 14 de Martín, começando a segunda parte da temporada com um segundo lugar na sprint em Silverstone, onde caiu no domingo.

Desde então, o japonês ficou 53 pontos distante do líder do campeonato, sendo superado por Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Por isso, para Ogura é vital voltar a competir neste fim de semana para manter suas chances de continuar lutando pelo campeonato em seu segundo ano na MotoGP.

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