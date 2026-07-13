MotoGP: Ogura se coloca como candidato ao título de 2026

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Japonês da Trackhouse vai para a pausa de meio de ano na vice-liderança do campeonato, 14 atrás do líder Martín e apenas quatro à frente de Marc Márquez

Richard Asher
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Após terminar o GP da Alemanha deste domingo na segunda posição e ir para a pausa de meio de ano na vice-liderança do campeonato, Ai Ogura admite que é um candidato ao título de 2026 da MotoGP.

Leia também:

Depois de um primeiro ano de altos e baixos, o piloto da Trackhouse realmente amadureceu em seu segundo ano na MotoGP, com Ogura conquistando seu quarto pódio na temporada, sendo três nas últimas três etapas, incluindo a vitória em Assen. 

O segundo lugar no Sachsenring, junto com os abandonos de Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, ajudou o piloto a subir da quarta para a segunda posição na classificação, 14 pontos atrás de Jorge Martín. O que é animador para o campeão da Moto2 de 2024 é que o nível de desempenho do espanhol está, atualmente, abaixo do de Ogura.

Questionado após a corrida se ele era um verdadeiro candidato ao título, Ogura respondeu: “Sim, com certeza. Estamos em uma boa posição no campeonato e, nas últimas três corridas, conseguimos ser realmente fortes. Então, sim, nossa meta será continuar trabalhando assim".

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Muito mais falante do que havia sido em sua coletiva de imprensa na quinta, Ogura também fez uma avaliação confiante de seu desempenho na primeira metade de 2026:  “Posso dar uma nota muito alta para a minha primeira metade da temporada. Quero dizer, nota 10 de 10. Não esperava estar tão bem este ano".

Porém, Ogura continua cauteloso em relação aos adversários ao entrar na segunda metade da temporada.

“Sabe, as condições mudam e os pilotos que estão indo bem em [um determinado] circuito mudam também, e acho que é realmente difícil lidar com toda essa situação”, disse ele. “Então, sim, nosso trabalho será fazer o mesmo todas as vezes e ver onde podemos terminar.”

Ogura espera passar sua pausa da MotoGP em um ambiente muito mais tranquilo do que o paddock – o que deve ajudá-lo a recarregar as energias para a batalha que se aproxima: “Não sei, provavelmente pilotando e pescando”, respondeu ele quando questionado sobre seus planos para as férias. “O objetivo será tentar voltar o mais neutro possível".

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