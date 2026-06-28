MotoGP: Ogura voa e vence GP da Holanda marcado pela forte queda de Bezzecchi; Moreira é 14º
Piloto japonês vence pela primeira vez na MotoGP enquanto Martín assume a liderança do Mundial, se aproveitando do abandono de Bezzecchi
A MotoGP fechou sua passagem pela Catedral da Velocidade com um GP da Holanda emocionante do início ao fim. E em uma prova de Assen marcada pela forte queda do líder Marco Bezzecchi, Ai Ogura voou para garantir sua primeira vitória, e em dobradinha da Trackhouse, com Raúl Fernández em segundo e o novo líder do Mundial, Jorge Martín, em terceiro. Já Diogo Moreira se recuperou de uma largada ruim para terminar em 14º.
Diferentemente do sábado, Martín largou bem e, enquanto Ogura cruzou a curva 1 à frente, o espanhol já estava de novo na ponta na seguinte. Já Moreira teve problemas na largada, caindo de 14º para 22º.
Antes mesmo do fim da primeira volta, mais uma queda de Mir, que foi ao chão na curva 10, causando uma amarela na zona.
Ao final da primeira volta, de um total de 26, Martín já abria uma vantagem para Ogura e Fernández. A disputa intensa dos dois levou Marc Márquez a mergulhar por dentro e subir para segundo. Fernández conseguiu retomar o P2, enquanto o japonês caiu para sexto, perdendo posições para Márquez, Bezzecchi e Bagnaia.
Antes mesmo do início da terceira volta, mais problemas para o líder do campeonato. Bezzecchi vinha nas últimas curvas do circuito, mas acabou sofrendo uma queda rápida, com o italiano passando reto pela brita e o asfalto. Bezzecchi estava consciente, mas logo foi levado ao centro médico.
Com isso, Martín liderava com 0s8 de vantagem para Fernández, que abría 1s3 para Márquez, com Ogura e acosta fechando o top 5. Já Moreira subia novamente para 17º.
Aos poucos, Fernández vinha reduzindo a vantagem de Martín, chegando a 0s2 na volta 6, com Ogura novamente em terceiro, mas agora a 2s6 de diferença, enquanto Márquez e Acosta seguiam no top 5, disputando posição.
Enquanto Martín abria novamente para Fernández, Ogura vinha voando, tendo tirado mais de 1s na chegada à volta 10. Mais atrás, a disputa Márquez e Acosta se intensificava, com Bagnaia, di Giannantonio e Álex Márquez se juntando ao pelotão.
Em uma cena pouco comum, Acosta foi visto andando lento de repente. Mas, diferentemente dos outros problemas de sua KTM, dessa vez o espanhol foi visto sinalizando que estava com dores em sua mão. O replay mostrou que isso ocorreu de repente, sem o espanhol acertada nada ou ninguém.
Em um outro momento, a transmissão internacional mostrou um onboard da moto de Acosta , deixando dúvidas se Acosta não estava com dores por causa do acelerador travado, problema que já havia o atrapalhado neste fim de semana. Mas a KTM veio a público afirmar que o espanhol havia apenas sofrido com câimbras.
Logo na sequência, na volta 15, foi a vez de Bagnaia ter problemas em sua moto, ficando lento de repente na pista.
Neste momento, Martín abría 0s5 para Fernández, que tinha Ogura a 0s2. Márquez estava em quarto, a 6s7, com Di Giannantonio em quinto e Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder e Rins no top 10. Já Moreira era o 12º, logo atrás de Marini, na briga para ser a melhor Honda.
Sem ter como reagir aos ataques da Trackhouse, Martín perdeu a liderança para Fernández e o segundo lugar para Ogura em questão de algumas curvas, com os dois abrindo rapidamente para o espanhol.
Com Ogura voando, Fernández não foi capaz de segurar as investidas do japonês, que assumiu a ponta na volta 20, deixando o espanhol para ser atacado por Martín, que se recuperava.
Mais atrás, Márquez buscava se defender de Di Giannantonio mas, ao se colocar no lado de fora da chicane, os dois acabaram se tocando. O espanhol da Ducati precisou ir para a brita para não causar uma confusão, caindo para sexto, atrás de DiGia e Álex Márquez. Já Moreira caía para 14º, perdendo posições para Viñales e Miller. O piloto da VR46 acabou punido com uma volta longa por cortar a chicane (sem ir na brita) e obter vantagem.
No final, Ai Ogura voou para garantir uma impressionante primeira vitória na MotoGP, com Raúl Fernández em segundo e Jorge Martín fechando o pódio em terceiro. Completaram o top 10: Fabio di Giannantonio, Álex Márquez, Marc Márquez, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Brad Binder e Álex Rins. Já Diogo Moreira terminou em 14º.
A MotoGP tira agora uma semana de folga, retomando as atividades entre 10 e 12 de julho com o GP da Alemanha, no Sachsenring, 11ª etapa da temporada 2026 e a última antes da pausa de verão.
Confira o resultado final do GP da Holanda de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|25
|
+1 Volta
41'32.928
|1 Volta
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+11 Voltas
24'01.045
|10 Voltas
|Abandono
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Voltas
20'37.701
|2 Voltas
|Abandono
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+13 Voltas
20'52.183
|14.482
|Abandono
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Voltas
14'28.367
|4 Voltas
|Acidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Voltas
2'52.151
|8 Voltas
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+26 Voltas
58.622
|1 Volta
|Acidente
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +
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