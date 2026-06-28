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MotoGP: Ogura voa e vence GP da Holanda marcado pela forte queda de Bezzecchi; Moreira é 14º

Piloto japonês vence pela primeira vez na MotoGP enquanto Martín assume a liderança do Mundial, se aproveitando do abandono de Bezzecchi

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

A MotoGP fechou sua passagem pela Catedral da Velocidade com um GP da Holanda emocionante do início ao fim. E em uma prova de Assen marcada pela forte queda do líder Marco Bezzecchi, Ai Ogura voou para garantir sua primeira vitória, e em dobradinha da Trackhouse, com Raúl Fernández em segundo e o novo líder do Mundial, Jorge Martín, em terceiro. Já Diogo Moreira se recuperou de uma largada ruim para terminar em 14º.

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Diferentemente do sábado, Martín largou bem e, enquanto Ogura cruzou a curva 1 à frente, o espanhol já estava de novo na ponta na seguinte. Já Moreira teve problemas na largada, caindo de 14º para 22º.

Antes mesmo do fim da primeira volta, mais uma queda de Mir, que foi ao chão na curva 10, causando uma amarela na zona.

Ao final da primeira volta, de um total de 26, Martín já abria uma vantagem para Ogura e Fernández. A disputa intensa dos dois levou Marc Márquez a mergulhar por dentro e subir para segundo. Fernández conseguiu retomar o P2, enquanto o japonês caiu para sexto, perdendo posições para Márquez, Bezzecchi e Bagnaia.

 

Antes mesmo do início da terceira volta, mais problemas para o líder do campeonato. Bezzecchi vinha nas últimas curvas do circuito, mas acabou sofrendo uma queda rápida, com o italiano passando reto pela brita e o asfalto. Bezzecchi estava consciente, mas logo foi levado ao centro médico.

Com isso, Martín liderava com 0s8 de vantagem para Fernández, que abría 1s3 para Márquez, com Ogura e acosta fechando o top 5. Já Moreira subia novamente para 17º.

 

Aos poucos, Fernández vinha reduzindo a vantagem de Martín, chegando a 0s2 na volta 6, com Ogura novamente em terceiro, mas agora a 2s6 de diferença, enquanto Márquez e Acosta seguiam no top 5, disputando posição.

Enquanto Martín abria novamente para Fernández, Ogura vinha voando, tendo tirado mais de 1s na chegada à volta 10. Mais atrás, a disputa Márquez e Acosta se intensificava, com Bagnaia, di Giannantonio e Álex Márquez se juntando ao pelotão.

 

Em uma cena pouco comum, Acosta foi visto andando lento de repente. Mas, diferentemente dos outros problemas de sua KTM, dessa vez o espanhol foi visto sinalizando que estava com dores em sua mão. O replay mostrou que isso ocorreu de repente, sem o espanhol acertada nada ou ninguém.

Em um outro momento, a transmissão internacional mostrou um onboard da moto de Acosta , deixando dúvidas se Acosta não estava com dores por causa do acelerador travado, problema que já havia o atrapalhado neste fim de semana. Mas a KTM veio a público afirmar que o espanhol havia apenas sofrido com câimbras.

 

Logo na sequência, na volta 15, foi a vez de Bagnaia ter problemas em sua moto, ficando lento de repente na pista.

Neste momento, Martín abría 0s5 para Fernández, que tinha Ogura a 0s2. Márquez estava em quarto, a 6s7, com Di Giannantonio em quinto e Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder e Rins no top 10. Já Moreira era o 12º, logo atrás de Marini, na briga para ser a melhor Honda.

Sem ter como reagir aos ataques da Trackhouse, Martín perdeu a liderança para Fernández e o segundo lugar para Ogura em questão de algumas curvas, com os dois abrindo rapidamente para o espanhol.

 

Com Ogura voando, Fernández não foi capaz de segurar as investidas do japonês, que assumiu a ponta na volta 20, deixando o espanhol para ser atacado por Martín, que se recuperava.

Mais atrás, Márquez buscava se defender de Di Giannantonio mas, ao se colocar no lado de fora da chicane, os dois acabaram se tocando. O espanhol da Ducati precisou ir para a brita para não causar uma confusão, caindo para sexto, atrás de DiGia e Álex Márquez. Já Moreira caía para 14º, perdendo posições para Viñales e Miller. O piloto da VR46 acabou punido com uma volta longa por cortar a chicane (sem ir na brita) e obter vantagem.

 

No final, Ai Ogura voou para garantir uma impressionante primeira vitória na MotoGP, com Raúl Fernández em segundo e Jorge Martín fechando o pódio em terceiro. Completaram o top 10: Fabio di Giannantonio, Álex Márquez, Marc Márquez, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Brad Binder e Álex Rins. Já Diogo Moreira terminou em 14º.

A MotoGP tira agora uma semana de folga, retomando as atividades entre 10 e 12 de julho com o GP da Alemanha, no Sachsenring, 11ª etapa da temporada 2026 e a última antes da pausa de verão.

Confira o resultado final do GP da Holanda de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 25

+1 Volta

41'32.928

 1 Volta      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Voltas

24'01.045

 10 Voltas   Abandono  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Voltas

20'37.701

 2 Voltas   Abandono  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Voltas

20'52.183

 14.482   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Voltas

14'28.367

 4 Voltas   Acidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Voltas

2'52.151

 8 Voltas   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+26 Voltas

58.622

 1 Volta   Acidente  
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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