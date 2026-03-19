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Categoria rainha retorna ao Brasil depois de 20 anos

Isa Fernandes Guilherme Longo
Editado:
La maglia celebrativa del Team VR46 per il GP del Brasile

Foto de: Media VR46

A MotoGP retorna ao Brasil depois de 20 anos e, desta vez, terá o Autódromo de Goiânia como palco para a segunda corrida da temporada 2026. 

Leia também:

Asfalto novo, 14 curvas e clima instável 'apimentam' e deixam ainda mais indecifrável a etapa brasileira. Durante o dia de mídia, no qual o Motorsport.com Brasil esteve presente, os pilotos trouxeram suas primeiras impressões da pista - mesmo sem terem colocado as motos para rodar de fato.

Di Giannantonio

"Ontem eu dei uma volta e é uma pista sem retas e com curvas pequenas, é uma pista pura, que lembra algumas pistas antigas (old school). É verdade que será rápido completar uma volta porque é um circuito veloz e não é tão grande. Mas as curvas que ela tem parecem que vão nos fazer aproveitar a pilotagem, claro, precisamos pilotar primeiro para ter certeza. Mas, olhando de fora, a pista parece bonita, parece diferente, então isso é ótimo."

Raúl Fernandez

"Bom, antes de tudo, a pista parece super segura. Isso é o mais importante para nós no momento, porque atingimos muita velocidade com a moto. Também vi que fizeram um bom trabalho com o asfalto novo. Penso que por esse motivo, o material ganha uma cor diferente. Então não sei dizer realmente."

"Precisamos ir para a pista amanhã para ver. Eu vi algumas corridas brasileiras e parece que eles não têm muitos problemas para mudar a linha de trajetória. Então, veremos amanhã o que acontece. Sabemos que, quando estamos em etapas fora da Europa, o nível de aderência é um pouco baixo. "

Brad Binder

"Parece muito, muito legal. Quero dizer, não é um traçado longo. Vamos dar muitas voltas, mas o visual é animal."

Franco Morbidelli

"É linda. A pista é linda, será uma semana incrível. Estamos todos preparados e muito animados com o traçado e com o lugar onde estamos. Fizeram o possível. Se eu fizer uma comparação do design da pista, ela é fantástica. Para falar bem a verdade, depois de 25 anos (desde a última corrida), acho que vai ser um ótimo ano para nós. Vai ser uma loucura para os pilotos, o lugar é muito específico para nós, então... é isso."

Toprak Razgatlioglu

"Ontem eu estava correndo e também vi a pista. Eu gostei, parece legal. Apenas algumas curvas são um pouco difíceis porque, se você cair, talvez seja complicado para os pilotos. Mas, no geral, eu realmente gostei. Só precisamos limpar logo, porque ontem vi que está muito suja, mas é uma pista nova, é normal. Acho que na sexta-feira, quando todos começarem a pilotar, vai melhorar muito. Parece um traçado legal, vamos ver."

Álex Rins

"Dei uma volta ontem [quarta] e hoje andei um pouco de bicicleta. E uau, o traçado parece super legal. Muitas curvas com inclinação... parece bom. Quando chegamos a um circuito novo, eu sempre gosto porque nos primeiros treinos o piloto conta mais do que a moto, depois tudo vai entrando no lugar. Mas sim, estou bem feliz por estar aqui. Vamos ver como estarão as condições amanhã, porque agora estamos esperando um pouco de chuva. Na verdade, não apenas "um pouco".

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

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