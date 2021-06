MotoGP: Oliveira supera Quartararo, segura Zarco e vence na Catalunha

Miguel Oliveira foi o grande vencedor do GP da Catalunha de MotoGP neste domingo (06). O português superou Fabio Quartararo no início e no meio da prova para levar a KTM ao lugar mais alto do pódio.

Johann Zarco foi o segundo colocado, seguido de Quartararo, mas o francês acabou punido em 3 segundos na última volta por ter cortado caminho entre as curvas 1 e 2. Com isso, o posto final do top-3 ficou com Jack Miller.

A corrida também foi marcada pelas quedas de Valentino Rossi e Marc Márquez, a terceira consecutiva do piloto da Honda.

A Corrida

Antes mesmo do início, Jorge Martin caiu enquanto levava sua moto para a posição de largada. O espanhol teve que começar dos pits.

Na largada, Miller pulou à frente, seguido de Oliveira e Quartararo, que caiu para o terceiro posto após ser o pole position.

Quem se deu bem no primeiro giro foi Marc Márquez, que largou em 13º e subiu para a nona posição.

Na segunda volta, Oliveira assumiu a ponta, após pequeno erro de Miller. Enquanto isso, Quartararo perdia mais três posições, desta vez para Joan Mir e Aleix Espargaró e Johann Zarco.

Na quinta volta, Pol Espargaró caiu na curva 5. Márquez continuava sua escalada e chegava ao sexto posto no giro seguinte.

Quem ia ao chão na sexta volta era Danilo Petrucci, na curva 9.

Quartararo se recuperava bem do início ruim e já era o segundo colocado quando restavam 18 voltas. A diferença dele para Oliveira era de pouco mais de um segundo.

Marc Márquez caiu na curva 10 e dava adeus a mais uma corrida. O hexacampeão da MotoGP era o sétimo colocado naquele momento, quando faltavam 16 giros.

Quem também caia na curva 10 era Aleix Espargaró, quase na metade da prova.

Logo em seguida, a corrida tinha um novo líder, após Quartararo manobrar sobre Oliveira na 12ª volta.

Mas o português não deu mole e retomou a ponta no giro seguinte, em uma bela batalha pelo comando da prova.

Zarco superar Mir pelo terceiro posto na abertura da 16ª volta. Enquanto isso, a curva 10 fazia mais uma vítima: Valentino Rossi era o 13º e ia ao chão.

Enquanto se esperava a briga pela vitória entre Oliveira e Quartararo, o francês acabou errando a três voltas para o final, após tentar segurar a segunda colocação de Zarco.

A proteção de peito de Quartararo escapava e o líder do campeonato fez as últimas voltas com o macacão aberto na altura do peito.

Alheio a isso, Miguel Oliveira cruzou a linha de chegada em primeiro, recebendo pressão de Zarco. Quartararo foi punido em três segundos por cortar caminho nas curvas 1 e 2, e cruzou em terceiro, mas perdeu a posição, Miller.

A próxima etapa da MotoGP acontece em Sachsenring, no GP da Alemanha, no dia 20 de junho.

Resultado final

