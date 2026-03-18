MotoGP: Organização do GP do Brasil elogia drenagem do Autódromo de Goiânia após forte chuva
Após dois dias de precipitação intensa na capital do Goiás, situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna já está normalizada
Foto de: German Garcia
Mesmo após dois dias de chuva forte em Goiânia, a situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna já está normalizada para a realização do GP do Brasil de MotoGP, afirmou a organização da prova brasileira do Campeonato Mundial.
Segundo os organizadores da corrida, o circuito goiano chegou a ter pontos de alagamento na terça-feira (17), com o túnel de acesso para os boxes ficando intransitável após precipitação de 53 mm, o equivalente a um mês de chuva.
No entanto, já na terça (17) e quarta-feira (18) as equipes de trabalho do autódromo já solucionaram a situação, com a drenagem do circuito cumprindo a função de forma exemplar e sendo elogiada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela Associação Internacional de Equipes de Corrida em Pista (IRTA).
Os pontos de alagamento em certos trechos do circuito eram, devido, a algumas placas publicitárias que estavam sendo instaladas e já foram removidas após a tempestade que atingiu Goiânia nos últimos dias.
Veja a declaração na íntegra cedida ao Motorsport.com:
"Na terça-feira no fim da tarde foi registrada uma chuva de 53mm, volume equivalente a praticamente um mês de chuva. A pista do autódromo Ayrton Senna, entretanto, escoou a água rapidamente, mostrando que o sistema de drenagem está eficiente conforme previsto. Em alguns pontos notou-se que houve obstrução de pontos de escoamento por placas que estavam ainda sendo instaladas na pista e que já foram devidamente removidas. Representantes da Irta e da FIM estavam no autódromo no momento da chuva e aprovaram o sistema de drenagem da pista do autódromo".
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