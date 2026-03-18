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Após dois dias de precipitação intensa na capital do Goiás, situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna já está normalizada

Redação Motorsport.com
Editado:
Staff working on cleaning the Brazilian circuit

Foto de: German Garcia

Mesmo após dois dias de chuva forte em Goiânia, a situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna já está normalizada para a realização do GP do Brasil de MotoGP, afirmou a organização da prova brasileira do Campeonato Mundial.

Leia também:

Segundo os organizadores da corrida, o circuito goiano chegou a ter pontos de alagamento na terça-feira (17), com o túnel de acesso para os boxes ficando intransitável após precipitação de 53 mm, o equivalente a um mês de chuva.

No entanto, já na terça (17) e quarta-feira (18) as equipes de trabalho do autódromo já solucionaram a situação, com a drenagem do circuito cumprindo a função de forma exemplar e sendo elogiada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela Associação Internacional de Equipes de Corrida em Pista (IRTA).

Os pontos de alagamento em certos trechos do circuito eram, devido, a algumas placas publicitárias que estavam sendo instaladas e já foram removidas após a tempestade que atingiu Goiânia nos últimos dias.

Veja a declaração na íntegra cedida ao Motorsport.com:

"Na terça-feira no fim da tarde foi registrada uma chuva de 53mm, volume equivalente a praticamente um mês de chuva. A pista do autódromo Ayrton Senna, entretanto, escoou a água rapidamente, mostrando que o sistema de drenagem está eficiente conforme previsto. Em alguns pontos notou-se que houve obstrução de pontos de escoamento por placas que estavam ainda sendo instaladas na pista e que já foram devidamente removidas. Representantes da Irta e da FIM estavam no autódromo no momento da chuva e aprovaram o sistema de drenagem da pista do autódromo".

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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