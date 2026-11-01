MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista

Em uma situação de tensão entre pilotos, equipes, a detentora dos direitos MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG) e os promotores do GP do Catar, a categoria reafirmou que a etapa de Losail será realizada. No entanto, os países de membros do paddock do Campeonato Mundial desaconselham a viagem à região do Oriente Médio devido ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

A MotoGP realizou uma série de reuniões nos últimos 10 dias, com a maioria dos pilotos assumindo uma posição unânime em relação ao evento de Losail, marcado para os dias 6 a 8 de novembro.

O conflito em curso no Oriente Médio vem gerando sérias dúvidas sobre a possibilidade de a corrida ocorrer com segurança, com as eleições de meio de mandato nos EUA, na terça-feira (03), tornando a situação ainda mais imprevisível.

Mas, apesar das tentativas dos pilotos de cancelar a corrida, a MotoGP manteve a decisão de continuar com a realização da etapa, tendo buscado garantias quanto à segurança do paddock.

No caso do Brasil, que tem um representante no grid da MotoGP, Diogo Moreira, o Ministério de Relações Exteriores recomenda evitar viagens não essenciais aos países da região do Golfo Pérsico, incluindo o Catar.

Já a Espanha, o país com mais pilotos no grid atual (nove, incluindo o atual campeão Marc Márquez e o vice-líder Jorge Martín), recomenda aos espanhóis que também evitem viagens não essenciais ao país do Golfo Pérsico.

A Itália, que possui grande número de representantes entre os competidores (seis) e as sedes de cinco equipes e duas fabricantes (Aprilia e Ducati), recomenda aos italianos que se mantenham vigilantes e cumpram as normas de segurança locais.

A França, com dois pilotos (Johann Zarco e Fabio Quartararo) e uma equipe (Tech3 KTM), recomenda aos franceses que mantenham a vigilância máxima ao viajar ao país.

O Japão, com um piloto (Ai Ogura) e duas fabricantes (Yamaha e Honda), é outro país que também recomenda cautela e vigilância aos nacionais que forem ao Catar.

A Áustria, sede da fabricante KTM, desaconselha viagens não essenciais aos austríacos, emitindo um alerta de risco 3 de 4.

Os Estados Unidos, sede da equipe Trackhouse Aprilia e envolvidos no conflito, também recomenda aos americanos que evitem viagens não essenciais ao Catar.

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