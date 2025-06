MotoGP: Pilotos da KTM se preparam para longa recuperação

A KTM vive uma temporada turbulenta em 2025, tanto dentro das pistas, quanto fora. Para além da grave crise financeira que a marca austríaca atravessa, a performance das motos na MotoGP vão de mal a pior, em meio a rumores da saída da montadora no final de 2026.

Em meio a tudo isso, fica claro que os quatro pilotos da marca (Brad Binder e Pedro Acosta na equipe oficial e Maverick Viñales e Enea Bastianini na Tech3) não estão felizes com toda essa crise enfrentada. E, quando você olha para a classificação dos pilotos, onde Acosta é o melhor colocado de todos, em nono, enquanto Binder está em 14º, as razões são claras.

Embora Acosta tenha terminado em terceiro lugar tanto na sprint quanto no GP com a KTM da Tech3 no ano passado em Aragón, o espanhol não está se precipitando para 2025.

"Primeiro vamos ver como começamos o fim de semana, porque, tudo bem, fizemos dois pódios no ano passado, mas Pecco foi super rápido na minha frente", explicou Acosta. "Decidimos segui-los [Bagnaia e Álex Márquez], mas, para ser sincero, se conseguirmos fazer uma corrida como a do ano passado, em que pudemos lutar pelos cinco primeiros e tentar chegar perto do pódio, já poderia ser um bom resultado".

Quando questionado sobre sua opinião a respeito do desempenho da KTM nos classificatórios, Acosta teve uma resposta inicialmente incisiva.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: KTM Images

"Está sendo um desastre", disse Acosta sem rodeios. "De alguma forma, tudo começou já na sexta-feira, porque quando no mínimo você está no Q2, a pior coisa que você pode fazer é ficar em 12º, e ok, 12º não é bom, mas você não está em 14º, 17º ou 19º".

Brad Binder está um pouco mais otimista, mas não muito. Junto com os outros pilotos da KTM, Binder visitou a sede da marca em Mattighofen no início da semana e conseguiu obter uma direção para o futuro da equipe, mesmo que seja um projeto de longo prazo.

"Todos nós, da KTM, fomos para a Áustria e foi muito bom ir até lá para fazer algum trabalho para o futuro", disse Binder. "Fiz alguns trabalhos para algumas coisas que virão no futuro e foi realmente muito bom porque tivemos a oportunidade de ver tudo nos bastidores e todos os projetos que eles têm em andamento lá".

"Sei que eles estão trabalhando o máximo que podem, mas quando você vê tudo com os cronogramas dos diferentes componentes, tudo faz sentido".

É evidente que a KTM sabe onde está faltando performance, como Binder reconhece com o programa de desenvolvimento da marca.

"Eles se concentraram muito em nos ajudar a fazer curvas um pouco melhor", disse Binder. "Acho que se conseguirmos fazer curvas um pouco melhores e colocar um pouco mais de velocidade, isso fará uma grande diferença".

Parece que nem Acosta nem Binder acham que a situação vai melhorar muito este ano. A KTM está aguardando os novos regulamentos em 2027? Uma jogada arriscada, considerando que seu lugar no grid não está garantido.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!