MotoGP - Pilotos detonam asfalto "destruído" de Sepang: "Parece pista de motocross"

Os pilotos da MotoGP não pouparam críticas à condição péssima do asfalto de Sepang após o primeiro dia de atividades do GP da Malásia.

Vários pilotos revelaram ter sido atingidos por pedaços soltos de asfalto durante as duas primeiras sessões de treinos, com pelo menos um piloto sofrendo pequenos hematomas. Como Sepang recebeu o primeiro teste de pré-temporada em fevereiro, o grid pôde comparar diretamente como o asfalto mudou nos últimos meses, com imagens mostrando a superfície se desintegrando em várias áreas.

Toda a pista deveria ser recapeada este ano a tempo da corrida da MotoGP, mas o trabalho teve de ser adiado por razões imprevistas. A condição do circuito já havia sido alvo de críticas durante o GP do Bahrein na Malásia no início deste mês, com os carros de Fórmula 1 provavelmente agravando ainda mais o problema.

Luca Marini, da Honda, falou espontaneamente sobre a superfície da pista, descrevendo quase todo o circuito como estando em más condições: “A situação está realmente difícil, realmente estranha. O asfalto está completamente destruído, então só precisamos encontrar uma forma de sobreviver melhor".

“Eles precisavam recapear e não fizeram isso. Já era um desastre no ano passado, especialmente a Curva 14 e a Curva 2. Agora todas as curvas são um desastre, exceto as Curvas 7 e 8".

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Questionado se estava preocupado com detritos voando e causando problemas na largada, Marini respondeu: “A qualquer momento, algo pode acontecer. Só precisamos ter cuidado e sobreviver à condição, porque é igual para todos. Mas na largada, na primeira freada, [esperem] muitas pedras para os caras atrás. Então é melhor largar na frente".

Fabio Di Giannantonio, da VR46, que terminou em quinto na sessão da tarde, sugeriu meio em tom de brincadeira que os pilotos precisavam usar proteção peitoral para se proteger dos detritos voadores.

“Agora é uma pista de motocross, então precisamos usar o protetor peitoral. Muitas pedras estavam vindo do asfalto. Tive muitos impactos quando fiz a simulação de largada atrás de um cara. Nunca é bom quando fazem esse tipo de coisa no asfalto, quando elas [as motos] arranham o asfalto. Para nós, com motos, nunca é bom. Mas é o que é, então não sei o que podemos fazer de hoje para amanhã".

O atual vencedor do GP da Malásia, Álex Márquez, minimizou a extensão da deterioração em comparação com o ano passado, mas admitiu que as condições estavam no limite em vários trechos.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Eu esperava pior porque muitos pilotos da F1 falaram muito mal do asfalto. É verdade que no ano passado eles nos disseram que haveria asfalto [novo]. Não é o caso. Então, espero que para o próximo ano isso seja feito. Para mim, [a superfície estava] igual ao ano passado. Mas é verdade que três, quatro pontos estão realmente no limite - realmente no limite de serem impraticáveis e inseguros".

“Então é como é. Não teremos nenhuma solução para este fim de semana. Então não vou reclamar. Apenas tentamos nos adaptar às coisas".

Marc Márquez, da Ducati, ecoou em grande parte a opinião do irmão, mas evitou descrever as condições como perigosas: “Não sinto uma grande diferença em comparação com o teste, falando honestamente. Está na hora de recapear, como já dissemos no ano passado, mas não está pior do que na pré-temporada”.

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!