Estamos oficialmente a um mês da realização do GP do Catar, antepenúltima etapa da temporada 2026 da MotoGP. E enquanto o futuro da etapa segue suspenso, com a categoria bancando a manutenção da prova, os pilotos parecem cada vez mais conformados com sua realização.

Única prova noturna do calendário da MotoGP, o GP do Catar é afetado pelo conflito armado no Oriente Médio, envolvendo Irã, Israel e os EUA. Originalmente marcada para 12 de abril, a corrida foi adiada para 8 de novembro, forçando o adiamento em uma semana dos GPs de Portugal e de Valência, que encerrarão a temporada.

A MotoGP mantém a data de novembro desde que o adiamento foi anunciado, e os preparativos continuam para que o campeonato chegue a Doha em pouco menos de um mês.

Na quinta-feira, um avião estacionado no aeroporto de Riyadh, na Arábia Saudita, teria sido danificado por um ataque com mísseis dos houthis do Iêmen, alinhados com o Irã, o que causou grandes transtornos nos voos em todo o Oriente Médio.

Em declarações na Indonésia na sexta-feira, Ezpeleta reiterou que a MotoGP ainda planeja realizar o evento, embora tenha enfatizado que a segurança de todos os envolvidos continua sendo a prioridade máxima.

“Estamos acompanhando de perto a situação”, disse ele. “Estamos nos preparando para ir ao Catar, mas, obviamente, a segurança e o bem-estar de toda a equipe e dos fãs são a prioridade número um. Portanto, continuaremos acompanhando a situação".

Carlos Ezpeleta Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quando questionado mais detalhadamente sobre quando a MotoGP poderia tomar uma decisão final sobre a corrida, ele acrescentou: “Tudo está planejado. Mesmo com o infeliz incidente [inundação] em Valência em 2024, pudemos organizar um evento em outro lugar [em Barcelona] em 10 dias. Sempre podem surgir circunstâncias imprevistas".

“Acho que precisamos trabalhar em conjunto com a equipe e com os promotores para garantir que tudo esteja seguro e que também haja planos de contingência".

Pilotos da MotoGP se resignam com a situação no Catar

O Motorsport.com questionou vários pilotos sobre como se sentiam em relação a correr em uma região afetada por conflito armado. Mais de um piloto mencionou que a F1, que ainda não cancelou seus eventos programados na região, seria o ponto de partida.

“Não quero expressar opiniões que possam me colocar em apuros”, disse Francesco Bagnaia, da Ducati. “No entanto, se nossa segurança é realmente uma prioridade, então todos os aspectos precisam ser cuidadosamente considerados".

“Na minha opinião, o Catar oferece um fim de semana fantástico. É talvez o evento mais diferente do calendário em termos de espetáculo. A corrida é realizada à noite, o circuito é excelente e a atmosfera é magnífica. Mas, se as condições não forem adequadas, acho que vale a pena esperar antes de tomar uma decisão".

Fabio Quartararo disse não estar preocupado com a viagem ao Catar: “Não estou preocupado em ir. A verdade é que será apenas mais uma corrida, uma que já estava programada; não é algo que me tire o sono. Se a F1 for, teremos que ir”, disse ele.

Álex Márquez está em dúvida se a corrida iria acontecer: “Vamos ou não? Já comprei minha passagem, mas não sei se vamos”, disse o piloto da Gresini. “Mas se a F1 for, então iremos".

“Nós também não temos escolha”, explicou Pedro Acosta, citando a falta de consulta aos pilotos, como no caso do novo formato de fim de semana, “Fomos contratados para isso, correr. Se jogarem uma bomba, vamos torcer para que ela não caia por perto. Para mim, se a equipe comprar minhas passagens para voar até lá, teremos que ir".

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