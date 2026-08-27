A Pirelli segue com os preparativos para sua entrada como fornecedora de pneus exclusiva da MotoGP a partir de 2027. E o novo lote de pneus entregue às equipes neste fim de semana em Aragón mostra que a marca italiana seguirá um padrão comum na Fórmula 1, com os compostos tendo marcações coloridas.

A chegada do novo regulamento traz também uma mudança importante, com a Pirelli assumindo o fornecimento de pneus da MotoGP no lugar da Michelin, encerrando um acordo de 11 anos. O desenvolvimento dos novos compostos começou ainda no início de 2025, e o primeiro lote de pneus para testes das marcas foi entregue no fim do ano passado.

A Pirelli entregou nesta quinta-feira um novo lote de pneus aos fabricantes da MotoGP, o terceiro Foto: Motorsport.com

O segundo lote de pneus, 80 para cada fabricante, foi entregue durante o GP da Espanha em Jerez, e a passagem pelo MotorLand neste fim de semana marca a entrega do terceiro lote, com os compostos já desenvolvidos a partir dos testes feitos nos últimos meses.

A grande novidade desse novo “pacote” de pneus que a Pirelli entregou às equipes é que eles terão uma gama de cores, com uma linha na lateral, como na F1. Cada composto — macio, duro ou médio — e cada tipo de pneu — para pista seca, molhada ou intermediário — será identificado por uma cor diferente.

Cada fabricante recebeu 80 novas unidades de diferentes modelos de pneus Pirelli Foto: Motorsport.com

Na F1, por exemplo, a cor vermelha é associada ao composto macio, a amarela ao médio e a branca ao duro; enquanto a linha azul distingue o pneu de chuva e a verde, o intermediário — um composto que retornará à MotoGP depois que a Michelin o retirou de circulação em 2017.

Os pneus entregues neste fim de semana já contam com as faixas coloridas, porém, a Pirelli não confirmou qual composto se associa a qual cor.

A entrega dos pneus, realizada nesta quinta em Aragón, é destinada exclusivamente às fabricantes, que até agora foram as únicos a testarem os compostos da Pirelli em sessões privadas, e no teste oficial realizada após o GP da República Tcheca, em Brno, com os pilotos titulares, no último dia 22 de junho.

Cada pneu exibirá uma faixa colorida de acordo com seu composto Foto: Motorsport.com

O próximo teste oficial está marcado para o dia 21 de setembro, a segunda-feira após o GP da Áustria, e deverá contar com todas as equipes, incluindo as satélites. O outro grande teste será o de Valência, após a conclusão da temporada, em 01 de dezembro.

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