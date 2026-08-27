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MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

Marca italiana deve trazer de volta também o composto intermediário, que foi removido pela Michelin em 2017

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pirelli tires

A Pirelli segue com os preparativos para sua entrada como fornecedora de pneus exclusiva da MotoGP a partir de 2027. E o novo lote de pneus entregue às equipes neste fim de semana em Aragón mostra que a marca italiana seguirá um padrão comum na Fórmula 1, com os compostos tendo marcações coloridas.

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A chegada do novo regulamento traz também uma mudança importante, com a Pirelli assumindo o fornecimento de pneus da MotoGP no lugar da Michelin, encerrando um acordo de 11 anos. O desenvolvimento dos novos compostos começou ainda no início de 2025, e o primeiro lote de pneus para testes das marcas foi entregue no fim do ano passado.

Pirelli ha entregado este jueves un nuevo loto de neumáticos a los fabricantes de MotoGP, el tercero

A Pirelli entregou nesta quinta-feira um novo lote de pneus aos fabricantes da MotoGP, o terceiro

Foto: Motorsport.com

O segundo lote de pneus, 80 para cada fabricante, foi entregue durante o GP da Espanha em Jerez, e a passagem pelo MotorLand neste fim de semana marca a entrega do terceiro lote, com os compostos já desenvolvidos a partir dos testes feitos nos últimos meses.

A grande novidade desse novo “pacote” de pneus que a Pirelli entregou às equipes é que eles terão uma gama de cores, com uma linha na lateral, como na F1. Cada composto — macio, duro ou médio — e cada tipo de pneu — para pista seca, molhada ou intermediário — será identificado por uma cor diferente.

Cada fabricante ha recibido 80 nuevas unidades de diferentes modelos de neumáticos Pirelli

Cada fabricante recebeu 80 novas unidades de diferentes modelos de pneus Pirelli

Foto: Motorsport.com

Na F1, por exemplo, a cor vermelha é associada ao composto macio, a amarela ao médio e a branca ao duro; enquanto a linha azul distingue o pneu de chuva e a verde, o intermediário — um composto que retornará à MotoGP depois que a Michelin o retirou de circulação em 2017.

Os pneus entregues neste fim de semana já contam com as faixas coloridas, porém, a Pirelli não confirmou qual composto se associa a qual cor.

A entrega dos pneus, realizada nesta quinta em Aragón, é destinada exclusivamente às fabricantes, que até agora foram as únicos a testarem os compostos da Pirelli em sessões privadas, e no teste oficial realizada após o GP da República Tcheca, em Brno, com os pilotos titulares, no último dia 22 de junho.

Cada neumático lucirá una tira de color en función de su compuesto

Cada pneu exibirá uma faixa colorida de acordo com seu composto

Foto: Motorsport.com

O próximo teste oficial está marcado para o dia 21 de setembro, a segunda-feira após o GP da Áustria, e deverá contar com todas as equipes, incluindo as satélites. O outro grande teste será o de Valência, após a conclusão da temporada, em 01 de dezembro.

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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