MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1
Marca italiana deve trazer de volta também o composto intermediário, que foi removido pela Michelin em 2017
A Pirelli segue com os preparativos para sua entrada como fornecedora de pneus exclusiva da MotoGP a partir de 2027. E o novo lote de pneus entregue às equipes neste fim de semana em Aragón mostra que a marca italiana seguirá um padrão comum na Fórmula 1, com os compostos tendo marcações coloridas.
A chegada do novo regulamento traz também uma mudança importante, com a Pirelli assumindo o fornecimento de pneus da MotoGP no lugar da Michelin, encerrando um acordo de 11 anos. O desenvolvimento dos novos compostos começou ainda no início de 2025, e o primeiro lote de pneus para testes das marcas foi entregue no fim do ano passado.
A Pirelli entregou nesta quinta-feira um novo lote de pneus aos fabricantes da MotoGP, o terceiro
Foto: Motorsport.com
O segundo lote de pneus, 80 para cada fabricante, foi entregue durante o GP da Espanha em Jerez, e a passagem pelo MotorLand neste fim de semana marca a entrega do terceiro lote, com os compostos já desenvolvidos a partir dos testes feitos nos últimos meses.
A grande novidade desse novo “pacote” de pneus que a Pirelli entregou às equipes é que eles terão uma gama de cores, com uma linha na lateral, como na F1. Cada composto — macio, duro ou médio — e cada tipo de pneu — para pista seca, molhada ou intermediário — será identificado por uma cor diferente.
Cada fabricante recebeu 80 novas unidades de diferentes modelos de pneus Pirelli
Foto: Motorsport.com
Na F1, por exemplo, a cor vermelha é associada ao composto macio, a amarela ao médio e a branca ao duro; enquanto a linha azul distingue o pneu de chuva e a verde, o intermediário — um composto que retornará à MotoGP depois que a Michelin o retirou de circulação em 2017.
Os pneus entregues neste fim de semana já contam com as faixas coloridas, porém, a Pirelli não confirmou qual composto se associa a qual cor.
A entrega dos pneus, realizada nesta quinta em Aragón, é destinada exclusivamente às fabricantes, que até agora foram as únicos a testarem os compostos da Pirelli em sessões privadas, e no teste oficial realizada após o GP da República Tcheca, em Brno, com os pilotos titulares, no último dia 22 de junho.
Cada pneu exibirá uma faixa colorida de acordo com seu composto
Foto: Motorsport.com
O próximo teste oficial está marcado para o dia 21 de setembro, a segunda-feira após o GP da Áustria, e deverá contar com todas as equipes, incluindo as satélites. O outro grande teste será o de Valência, após a conclusão da temporada, em 01 de dezembro.
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: KTM repara motores defeituosos após problemas e 'revitaliza' unidades de Acosta
MotoGP: KTM confirma nova ausência de Viñales em Aragón, com Pol Espargaró como substituto
EXCLUSIVO MotoGP: Acosta detalha limites da KTM e nega pressão de Marc Márquez
Últimas notícias
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários